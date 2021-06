Euro: sur quelle chaîne regarder Hongrie-France

L’équipe de France défie la Hongrie et ses bouillants supporters à Budapest samedi (15h) en espérant se qualifier pour les huitièmes de finale.

Après avoir solidement écarté l’Allemagne (1-0), autre épouvantail de ce groupe F très relevé, la France s’attaque samedi à la Hongrie, 37e nation mondiale, un adversaire qui s’annonce moins coriace. Pour sortir du groupe de la mort et se qualifier pour les huitièmes de finale, une seconde victoire consécutive est indispensable.

Mais il s’agira pour les Bleus de dompter autant le contexte, une Puskas Arena hostile et bruyante, avec jusqu’à 65.000 spectateurs parmi les plus fervents du tournoi, que la chaleur étouffante qui sévit à cette époque de l’année dans la région.

La rencontre sera diffusée à la télévision sur TF1 et beIN Sports 1 à partir de 15h, et à la radio sur notre antenne, RMC étant la seule radio à commenter tous les matches de l’Euro. Vous pourrez également suivre la rencontre en direct commenté sur le site et l’application RMC.

Un onze de départ identique ?

Pour les Hongrois, une défaite serait quasiment éliminatoire: ils devraient alors vaincre l'Allemagne et espérer passer parmi les meilleurs troisièmes, malgré leur différence de buts plombée par le 3-0 encaissé contre le Portugal.

Pour le sélectionneur Didier Deschamps, la réflexion reposera surtout sur un dilemme: garder le même onze de départ que contre l'Allemagne, quitte à éreinter son équipe-type ? Ou octroyer du repos à certains cadres, au risque de laisser quelques brèches au Petit Poucet du groupe ? L’entraînement de la veille a livré peu d’indications sur les intentions du sélectionneur.

Mais sauf surprise, ou blessure de dernière minute, Didier Deschamps devrait aligner à Budapest le même onze que celui qui s’est imposé contre l’Allemagne: Lloris - Pavard, Varane, Kimpembe, Hernandez - Kanté, Rabiot, Pogba - Griezmann, Mbappé, Benzema.

dossier : Euro 2020