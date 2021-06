Equipe de France: Deschamps trouve que Griezmann fait "parfois trop d’efforts défensifs"

Didier Deschamps s’est présenté face à la presse ce vendredi, à la veille du deuxième match des Bleus durant l’Euro contre la Hongrie. Le sélectionneur tricolore a salué les performances d’Antoine Griezmann, tout en rappelant qu’il en faisait parfois trop dans les tâches défensives.

Victorieux de l’Allemagne (1-0) pour leur entrée en lice à l’Euro, les Bleus espèrent enchaîner un deuxième succès contre la Hongrie ce samedi à Budapest (15h). A la veille de cette rencontre, Didier Deschamps a fait l’éloge d’Antoine Griezmann, toujours aussi impliqué, et parfois trop, dans ses efforts à la perte du ballon.

"Il fait partie des leaders techniques. Il est capable d’apporter de par sa maîtrise, ses déplacements et ses passes décisives. C’est un joueur offensif, créatif, s’est enthousiasmé le sélectionneur des Bleus en conférence de presse. Evidemment, il a aussi cette faculté qui lui est propre, depuis le départ, d’un don de soi qui est remarquable. Il fait beaucoup d’efforts défensifs. Même si parfois, il en fait un peu trop."

Deschamps: "Il a cela en lui donc je ne vais pas lui enlever"

Si certains entraîneurs regrettent parfois le manque de repli de leurs joueurs offensifs, Didier Deschamps n’a pas ce problème avec Antoine Griezmann. Satisfait de cette implication du Barcelonais, le technicien espère le voir continuer ainsi.

"Il est comme cela avec son club aussi. Dans les clubs où il a été, je ne veux pas citer que le Barça, car à l’Atlético aussi. Il a cela en lui dont je ne vais pas lui enlever cette nature-là, a encore estimé le patron des Bleus. C’est naturel pour lui et c’est aussi important pour l’équilibre et le collectif. Et cela ne l’empêche pas malgré tout d’avoir ce gros volume de jeu ou de garder son influence et son efficacité dans le domaine offensif."

Deschamps loue le professionnalisme de Griezmann

Cadre de l’équipe de France depuis plusieurs années, Antoine Griezmann parvient à conserver un gros volume de jeu tout en restant adroit face au but. De quoi lui valoir de belles félicitations de la part du sélectionneur.

"Il n'y a qu'à regarder ses statistiques pour voir son influence en équipe de France à travers ses buts et ses passes décisives, a enchaîné Didier Deschamps. Quand on y rajoute cette capacité qu’il a dans le volume de jeu et à donner un bon coup de main quand on n’a pas le ballon, et bien il fait partie des tous meilleurs joueurs. Au niveau européen et mondial."