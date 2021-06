France-Allemagne: le fils d’Hummels a fêté son csc face aux Bleus

Auteur d’un but contre son camp fatal à l’Allemagne face à l’équipe de France (0-1), mardi à Munich, pour l’entrée en lice de la Mannschaft à l’Euro, le défenseur du Borussia Dortmund Mats Hummels a révélé que son fils de 3 ans, Ludwig, a applaudi son csc.

Mats Hummels n’a pas fait que des malheureux chez les Allemands mardi soir. Auteur d’un but contre son camp son camp lors du premier match de l’Allemagne à l’Euro face à l’équipe de France (0-1), le défenseur central a pourtant précipité son équipe face aux champions du monde. Si tous les supporters de la Mannschaft ont accusé le coup, l’un d’entre eux a applaudi le malheureux dégagement du joueur de Dortmund dans les filets de Manuel Neuer. Ce fan, c'est Ludwig Hummels, 3 ans, fils de Mats Hummels.

Trois jours après le revers face aux Bleus, le défenseur allemand a révélé que son fils âgé de trois ans avait fêté le csc de son papa. "Heureusement, il ne sait pas encore ce qu’est un but contre son camp, a-t-il indiqué dans un entretien à Bild. Il pense que c’est toujours bien de mettre le ballon au fond des filets. On m’a dit qu’il avait applaudi. Je devrai lui expliquer tout ça."

Hummels répond aux critiques de Schweinsteiger

Le joueur de 32 ans a aussi profité de cet entretien pour se défendre et assurer que sa confiance n’avait pas été entamée par ce couac. "Il faut faire la différence entre les csc, il y en a qu’on peut éviter et d’autres où on a peu de solutions. Contre la France, je n’aurais pas pu faire les choses différemment. C’est très difficile de défendre quand le ballon arrive avec force. Trois ou quatre équipiers sont venus vers moi pendant le match pour me dire que c’était difficile de négocier ce ballon."

Enfin, Mats Hummels a aussi répondu à son ancien partenaire Bastian Schweinsteiger. L’ex-milieu du Bayern Munich et de l'Allemagne l’avait chargé sur cette action, déclarant qu’il s’attendait à ce qu’un joueur comme Hummels soit capable d’éviter un tel csc. "Je pense que "Basti", en tant qu’ancien joueur, devrait être mieux à même d’évaluer la difficulté de ce ballon. Mais en tant que consultant, il a le droit d’exprimer son opinion." Mats Hummels et l’Allemagne tenteront de se racheter contre le Portugal samedi à Munich.