Euro: sur quelle chaîne regarder Pays-Bas-Autriche

Les Pays-Bas accueillent l’Autriche à Amsterdam, ce jeudi, lors de la deuxième journée de l’Euro (21h). Après avoir battu l’Ukraine, les partenaires de Memphis Depay vont tenter de valider leur qualification en 8es de finale face aux coéquipiers de David Alaba. Un match à suivre sur beIN Sports.

Un billet pour les 8es de finale. Voilà l’enjeu de cette rencontre entre les Pays-Bas et l’Autriche. Après avoir remporté chacun leur premier match, les deux équipes ont rendez-vous à Amsterdam, ce jeudi, lors de la deuxième journée de l’Euro (21h). Vainqueurs in-extremis face à l’Ukraine (3-2), les Oranje vont tenter de se montrer moins perméables à la Johan Cruyff Arena. Un match à suivre sur beIN Sports 1. Georgino Wijnaldum, la dernière recrue du PSG, sera à nouveau de la partie. Tout comme Memphis Depay, qui a affiché sa sérénité en conférence de presse.

>> Euro: les infos mercato

"On s'attend à avoir le ballon. Bien sûr il faudra faire attention à leurs individualités, c'est aussi une équipe qui travaille dur et qui a de l'ambition. Mais nous allons contrôler ce match, j'en suis sûr. Nous faisons le boulot quand nous sommes concentrés", a expliqué l’attaquant de 27 ans, annoncé proche du Barça.

Alaba clame ses ambitions

Mais en face, les Autrichiens comptent bien créer la surprise en terre néerlandaise. Après avoir décroché la première victoire de leur histoire à l’Euro, en battant la Macédoine du Nord (3-1), les partenaires de David Alaba arrivent avec de l’ambition dans l’antre de l’Ajax.

"On est conscient que ça ne sera pas plus facile que le premier match, mais nous voulons pratiquer notre football et tout donner pour obtenir un bon résultat, a confié le nouveau défenseur du Real Madrid. C'est une équipe qui possède des individualités de classe mondiale et qui joue très bien collectivement. On les a beaucoup analysés, mais nous voulons également nous concentrer sur notre jeu".