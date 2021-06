Mercato: Depay confirme des négociations avec le Barça

Présent en conférence de presse avec la sélection des Pays-Bas à la veille du deuxième match des Oranje contre l'Autriche ce jeudi (21h), Memphis Depay a confirmé qu'il négociait avec le FC Barcelone et qu'il aimerait rejouer sous les ordres de son ancien sélectionneur, Ronald Koeman.

Memphis Depay au FC Barcelone, ça brûle. En fin de contrat avec l'OL où il a déjà fait ses adieux, l'attaquant néerlandais se cherche un nouveau point de chute pour la saison prochaine et anime la toile médiatique depuis maintenant plusieurs semaines.

Annoncé avec insistance du côté du Barça, l'attaquant de 27 ans est jusque-là resté très silencieux concernant les bruits autour de son avenir. Même si les indications au sujet d'une potentielle arrivée en Catalogne se multiplient.

>> Les infos mercato en direct

Samedi matin, les supporters du FC Barcelone ont fait une découverte inattendue sur la boutique en ligne officielle du club. Pendant quelques heures, celle-ci a donné la possibilité d'acheter le maillot domicile de la saison 2020-2021 avec le flocage de Memphis Depay (mais sans le numéro).

Simple bourde ou véritable indice d'une officialisation imminente ? Reste que cette erreur a rapidement été corrigée alors que le FC Barcelone continue de négocier pour s'attacher les services de Memphis Depay. Des pourparlers d'ailleurs confirmés par l'attaquant néerlandais.

Depay veut retrouver Koeman

Face à la presse avec la sélection des Pays-Bas à la veille du deuxième match des Oranje contre l'Autriche ce jeudi (21h), Memphis Depay a confirmé qu'il négociait avec le FC Barcelone depuis maintenant un certain moment, confiant qu'il aimerait à nouveau travailler sous les ordres de Ronald Koeman, ancien sélectionneur des Pays-Bas.

"Tout le monde sait que je suis lié au Barça depuis un certain temps maintenant, et je veux jouer pour Ronald Koeman. Attendez, et la nouvelle viendra", a confié l'attaquant, libre de tout contrat à compter du 30 juin.

L'entraîneur du Barça demeure un gros atout dans les négociations et le club culé mise d'ailleurs sur son technicien pour faire la différence alors que la presse étrangère a toutefois évoqué un intérêt de la Juventus, avec une offre financière bien plus avantageuse pour le joueur.

En attendant que le feuilleton autour de son avenir trouve une issue, Memphis Depay va de nouveau endosser le rôle de leader pour le deuxième match des Pays-Bas à l'Euro, ce jeudi soir (21h) contre l'Autriche.