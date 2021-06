Euro: sur quelle chaîne regarder Portugal-Allemagne

Dominée par l’équipe de France en ouverture, l’Allemagne a grand besoin d’obtenir un résultat positif face au Portugal (18h) samedi, alors qu’à l’instar des Bleus, la Seleçao peut se qualifier pour les huitièmes grâce à une victoire.

Le tenant du titre portugais peut valider sa présence en huitièmes de finale de l’Euro 2020 s’il parvient à dominer l’Allemagne samedi (18h), à Munich, avant même le choc contre la France, prévu lors de la troisième et dernière journée de la phase de poules, mercredi prochain (21h).

Battue par l’équipe de France (0-1) pour son entrée en lice dans la compétition, la Nationalmannschaft a l’obligation de se racheter à l’Allianz Arena. Les Allemands seraient en grand danger d’élimination en cas de nouveau revers face au coéquipiers de Cristiano Ronaldo. La rencontre sera diffusée à la télévision sur M6 et beIN Sports 1 à partir de 18h, et à la radio sur notre antenne, RMC étant la seule radio à commenter tous les matches de l’Euro. Vous pourrez également suivre la rencontre en direct commenté sur le site et l’application RMC.

La victoire n'est pas une option

Joachim Löw, le sélectionneur allemand, a mis en garde ses joueurs, vendredi. Le Portugal est une équipe "aussi rodée et aussi forte que la France": "Ils jouent ensemble depuis leur titre de 2016, c'est une équipe mûre. L'attaque, ce n'est pas seulement Ronaldo, ce sont quatre, cinq autres, qui ont tous un talent, qui sont capables de renverser un match. Les Français ressortent en général verticalement vers Mbappé, le Portugal a plus un jeu de combinaisons, ils le font incroyablement bien et sont techniquement au plus haut niveau."

La Seleçao n'a gagné qu'un match et doit "garder les pieds sur terre" après sa nette victoire face à la Hongrie (3-0), a rétorqué le défenseur de la Seleçao Ruben Dias. Gare à l'excès de confiance donc, mais l'ambition reste intacte: "Notre objectif n'est pas de faire match nul, c'est de gagner. Pour y parvenir nous devrons être une équipe très forte à chaque phase du jeu et améliorer ce que nous avons fait contre la Hongrie, et je pense que c'est possible. (...) Pour nous, ce sera fondamental d'avoir le ballon et de l'avoir dans le camp de l'adversaire pour l'obliger à jouer plus loin de notre but."

