Euro: l'Ukraine "négocie" avec l'UEFA pour garder son maillot, la polémique continue

L'Ukraine a expliqué jeudi qu’elle négociait avec l'UEFA pour garder inchangé son maillot, dont le slogan "Gloire à nos héros" est jugé politique. Cette phrase est devenue un cri de ralliement lors du soulèvement populaire de 2014. En revanche, l’UEFA a accepté "Gloire à l'Ukraine" ainsi que la carte incluant la Crimée, deux éléments qui figurent également sur le maillot et qui sont contestés par les Russes.

L'Ukraine "négocie" avec l'UEFA pour garder inchangé son maillot, dont le slogan est jugé "politique" par l'instance européenne sur fond de conflit russo-ukrainien, a annoncé jeudi la fédération ukrainienne de football. "L'association ukrainienne de football (AUF) mène des négociations afin de maintenir ce slogan sur le maillot puisque l'UEFA avait précédemment approuvé la tenue et tous ses éléments, y compris la phrase 'Gloire aux héros'", a déclaré le service de presse de la Fédération.

Protestations des Russes

Interpellée par les protestations russes, l'UEFA a demandé plus tôt dans la journée une modification du maillot ukrainien, à la veille de l'ouverture de l'Euro de football (11 juin-11 juillet), jugeant finalement "politique" la mention "Gloire à nos héros" dénoncée par Moscou. "Après une analyse plus approfondie", ce slogan figurant "à l'intérieur du col" de la tunique ukrainienne est "clairement de nature politique" et "doit donc être retiré (...) en vue des matches de compétition de l'UEFA", a déclaré l'instance.

La carte de la Crimée validée

L'UEFA a en revanche validé la carte de l'Ukraine figurant sur le maillot et incluant la Crimée, que Moscou a annexée en 2014, rappelant qu'elle correspondait aux frontières internationalement reconnues du pays. Elle a également rejeté la protestation russe visant le slogan "Gloire à l'Ukraine", approuvé par l'UEFA depuis 2018.

La double formule "Gloire à l'Ukraine! Gloire aux Héros", tirée d'un chant patriotique, était devenue un cri de ralliement lors du soulèvement populaire pro-occidental de Maïdan, en 2014, qui avait évincé un président soutenu par le Kremlin, Viktor Ianoukovitch.

Un slogan "gravé dans l'âme de chaque Ukrainien"

La présidence ukrainienne a de son côté mis en garde l'UEFA contre des décisions prises sous "influence politique". "L'Ukraine respecte" les décisions de l'UEFA "qui doivent être prises sans aucune influence politique et aucune ingérence", a déclaré la présidence dans un communiqué. Les slogans "Gloire à l'Ukraine!" et "Gloire aux héros!" sont "gravés dans l'âme de chaque Ukrainien, ils nous unissent" et "nous aident à "défendre notre Ukraine", a-t-elle poursuivi.