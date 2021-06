France-Allemagne: Löw ne craint pas l’attaque des Bleus

A la veille du choc entre la France et l’Allemagne, ce mardi à l’Euro (21h), Joachim Löw a expliqué qu’il ne redoutait pas la force de frappe offensive des Bleus. Le sélectionneur de la Mannschaft estime que son équipe a autant d'atouts que les champions du monde.

L’équipe de France avait déjà une armada assez dissuasive. Mais depuis le retour de Karim Benzema, la ligne offensive à disposition de Didier Deschamps a de quoi donner des sueurs froides aux équipes adverses. Avec Kylian Mbappé, Antoine Griezmann, Olivier Giroud, Ousmane Dembélé, Kingsley Coman, Thomas Lemar et Wissam Ben Yedder, les Bleus disposent d’une constellation de talents exceptionnelle. Mais cette force de frappe n’impressionne pas tellement Joachim Löw. Officiellement, en tout cas.

"Nous avons beaucoup de qualité"

A la veille du choc face aux champions du monde 2018, ce mardi à Munich (21h), le sélectionneur de la Mannschaft a mis en avant la compétitivité de son propre groupe. "Nous avons beaucoup de qualité dans notre équipe, de bons joueurs qui se complètent, a déclaré le coach de 61 ans en conférence de presse. Nous avons des qualités en attaque, des joueurs tels que Kai Havertz, Thomas Müller, Serge Gnabry, Leroy Sané, Timo Werner, qui peuvent faire la différence. Les attaques des deux équipes sont redoutables. Il faudra surveiller de nombreux joueurs, qui sont capables de créer des occasions de but."

Battu deux fois par Mbappé lors de Bayern Munich-PSG, début avril en Ligue des champions (2-3), Manuel Neuer se méfie tout de même des attaquants français. "Mbappé m'a déjà marqué un doublé, c'est le foot, ça fait partie du sport. Nous essaierons tous de défendre avec acharnement mais nous savons que nous avons en face des joueurs de classe mondiale. Ça m'énerve toujours de prendre un but, peu importe le buteur", a fait savoir le gardien allemand.

"Nous ne nous voyons pas comme des outsiders"

Joachim Löw, lui, est persuadé que son équipe va répondre présent contre les partenaires de N’Golo Kanté: "On sent une tension positive avant ce tournoi. On a senti pendant les entraînements que les choses se mettaient en place petit à petit. L'important contre la France, ce sera de montrer ce qu'on a déjà montré pendant la préparation: de l'ambition, accepter les duels et les gagner. J'ai une bonne sensation. Le team spirit est excellent, tout le monde a faim de succès".

Même sentiment chez Neuer: "On sait que les Français ont été très forts ces dernières années, mais je pense que nous avons une bonne équipe, difficile à jouer. Nous arrivons la tête haute, et nous ne nous voyons pas comme des outsiders, nous voulons absolument gagner ce match à Munich, chez nous".