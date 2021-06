Equipe de France: Benzema "à 100%" à deux jours du match contre l’Allemagne

Karim Benzema s’est montré très rassurant sur son état de santé ce dimanche, lors de son passage dans l’émission Téléfoot. L’attaquant des Bleus a confirmé être apte pour le premier match de l’Euro contre l’Allemagne mardi.

Que les supporters de l’équipe de France se rassurent, Karim Benzema sera bien capable de jouer mardi soir contre l’Allemagne lors de l’entrée en lice des Bleus dans l’Euro. Victime d’une béquille et remplacé lors du match amical contre la Bulgarie (3-0), l’attaquant a lui-même partagé cette excellente nouvelle ce dimanche. Dans Téléfoot, sur TF1, le buteur du Real Madrid et de la France a expliqué avoir totalement récupéré.

"Cela va très bien, a indiqué le Madrilène avec le sourire. J’ai pu reprendre l’entraînement avec le groupe hier (samedi). Je n’ai pas de douleur, donc opérationnel."

Benzema: " Je n’ai aucune gêne, aucune douleur"

Relancé sur une éventuelle peur de manquer l’Euro à cause de ce pépin physique, Karim Benzema a semblé très serein et assure ne jamais avoir douté de sa présence.

"Non, je n’ai pas pensé à ça. C’était une grosse douleur, mais ce n’était qu’un coup, a rassuré le buteur de 33, ans. Il ne fallait pas risquer plus donc j’ai décidé de sortir. Je n’ai aucune gêne, aucune douleur. Physiquement, je me sens bien parce que j’ai travaillé en salle. Je suis à 100%."

Deschamps pourra compter sur son trio offensif

Egalement invité de l’émission dominicale, Didier Deschamps en a profité pour faire le point sur la forme d’Antoine Griezmann. L’attaquant des Bleus a souffert d’une contusion au mollet gauche après le duel contre la Bulgarie. Comme pour Karim Benzema, le sélectionneur des Bleus a fait preuve d’optimisme.

Pourront-ils jouer contre l'Allemagne ? "Oui cela va dans ce sens-là, a assuré le technicien. On a fait en sorte, avec le staff médical, de faire les soins nécessaires. Tout le monde était présent à l'entraînement samedi. […] Il nous reste deux séances avant le match. Il ne devrait pas y avoir de problèmes."

Soucieux de bien débuter l’Euro dont ils font partie des favoris, les Bleus devraient donc pouvoir aligner le trio Benzema-Griezmann-Mbappé face à la Mannschaft. Un trident offensif qui fait trembler l’Europe.

