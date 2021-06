Euro: "Il y aura de l’engagement", garantit Descamps après les intimidations de Rüdiger

A la veille du choc entre la France et l’Allemagne à l’Euro 2020, Didier Deschamps a rebondi sur les déclarations de l'Allemand Antonio Rüdiger, qui assurait dimanche que la Mannschaft jouerait "sale" face aux Tricolores. Mais les Bleus ne comptent visiblement pas lever le pied non plus.

Il en faut plus pour faire à ces Bleus-là. Antonio Rüdiger, récent champion d’Europe avec Chelsea, avait lancé dès dimanche le choc entre la France et l’Allemagne pour leur entrée respective à l’Euro, en envoyant un message clair : les Allemands ne se priveront pas de jouer "sale" face à la brillante attaque tricolore, car "contre des joueurs comme ça, il faut aussi envoyer un message... et tôt", avait assuré le défenseur central allemand de 28 ans.

>> Euro: les infos en direct

"Un engagement total de la part des deux équipes"

Une sortie qui n’a pas effrayé outre mesure le sélectionneur des Bleus, Didier Deschamps, interrogé ce lundi en conférence de presse sur les intentions germaniques dès le coup d’envoi du choc du groupe F, mardi à Munich (21 heures). "Le haut niveau, c’est aussi un combat athlétique, a répondu le sélectionneur des champions du monde face aux médias. Il y aura de l’engagement, des duels. Les Allemands sont préparés à ça, nous aussi. Demain (mardi), il y aura un engagement total de la part des deux équipes."

>> Revivez la conférence de presse de Didier Deschamps

Les Bleus ne comptent donc pas se laisser impressionner par l’un des deux plus gros adversaires de leur poule, avec le Portugal. A l’image de Kylian Mbappé qui, dimanche déjà, rebondissait sur ces intimidations dont l'attaquant français est l'une des cibles principales. "Chacun se bat avec ses armes, on veut jouer ensemble, jouer notre foot. Si leurs armes c’est ça, ils joueront avec leurs armes." Les vingt-deux acteurs ne devraient pas manquer de motivation pour cette affiche, déjà terriblement attractive sur le papier.