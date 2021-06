Hongrie-France: l’UEFA ouvre une enquête sur les soupçons de cris racistes

L'UEFA ouvre officiellement une enquête sur des soupçons d'actes de cris racistes qui auraient été entendus par des photographes et des journalistes lors de Hongrie-France (1-1) samedi. Une autre enquête concerne des chants homophobes qui auraient été entendus lors de Hongris-Portugal.

C’était attendu, cette fois c’est officiel. L’UEFA a décidé d’ouvrir une enquête sur des soupçons d’incidents discriminatoires très graves survenus lors des deux premiers matchs de la Hongrie, contre le Portugal (défaite 0-3) mardi, puis contre la France (1-1), samedi.

Des cris de singe auraient été entendus en bas de la tribune où étaient placés les ultras hongrois, et leur fameuse Brigade des Carpates, déjà sous le coup d’une enquête de l’UEFA pour une banderole ouvertement homophobe déployée lors du match contre le Portugal, rapportait le quotidien L’Equipe.

>> Euro 2021: les infos en direct

Des cris visant Pogba et Kanté

Un journaliste allemand, cité par la Cadena Cope, aurait lui aussi entendu ces cris de singe pendant la rencontre. Ces cris racistes se seraient manifestés à plusieurs reprises, en première période, tout particulièrement lorsque les Français Paul Pogba et N'Golo Kanté étaient en possession du ballon. Mardi dernier, à l’occasion du match face au Portugal, Cristiano Ronaldo avait lui été victime de chants homophobes.

"Conformément à l'article 31(4) du règlement disciplinaire de l'UEFA, un inspecteur a été désigné pour mener une enquête concernant de potentiels incidents discriminatoires qui se sont produits dans la Puskás Arena, à Budapest, lors des matches de la phase de groupes du Championnat d'Europe 2020 entre les équipes nationales de Hongrie et du Portugal le 15 juin 2021 et entre les équipes nationales de Hongrie et de France le 19 juin 2021", écrit l’UEFA.