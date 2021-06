Hongrie-France: les Bleus se font surprendre juste avant la pause

L'équipe de France a encaissé un but dans le temps additionnel de la première période contre la Hongrie, ce samedi (1-0). Dans une ambiance hostille et étouffante, les Bleus vont devoir trouver les ressources pour revenir.

C'est le pire scénario. Ce samedi, dans une Puskas Aréna surchauffée par 60 000 spectateurs et sous une température supérieure à 30 dégrès, les Bleus s'attendaient à un match compliqué. L'ouverture du score de Fiola dans le temps additionnel de la première période n'a fait que le confirmer.

Les hommes de Didier Deschamps se sont faits surprendre sur une attaque rapide juste avant la pause, et ce alors que les Hongrois ne s'étaient presque jamais montrés dangereux lors des 45 premières minutes. Sur un long une-deux avec Sallai, Fiola s'échappe côté gauche, repique dans la surface française et se présente devant Hugo Lloris. Le latéral droit de Fehervar résiste au retour de Varane et ajuste le portier français, faisant exploser la Puska Arena.

Les Hongrois marquent sur leur seul tir cadré

Les Hongrois marquent ainsi sur leur seul tir cadré de la premièe période et punissent l'inefficacité des Bleus, qui ont eu plusieurs grosses occasions pour ouvrir le score. Mais, ni Mbappé de la tête sur un joli centre de Digne, ni Benzema sur un superbe service de Mbappé, n'ont réussi à cadrer.

Ultra-dominateurs (7 tirs à 1, 67% de possession de balles), les Bleus vont désormais devoir dompter l'ambiance survoltée de la Puskas Aréna et l'engagement des Hongrois, boostés par ce but synonyme de véritable hold-up. Un sacré challenge.