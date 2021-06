Portugal-Allemagne en direct: les Portugais pour confirmer, les Allemands pour se reprendre

L'Allemagne réussit donc bien contre le Portugal

L'Allemagne n'a perdu aucun de ses quatre derniers duels avec le Portugal, chacun lors de tournois majeurs. C'est la plus longue série de victoires de l'Allemagne dans des championnats d'Europe et des Coupes du monde contre un seul adversaire (également quatre contre la Suède et la Belgique).