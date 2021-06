Portugal-Allemagne, les compos: aucun changement des deux côtés

Fernando Santos et Joachim Löw n'ont procédé à aucun changement pour les compositions de départ du choc entre le Portugal et l'Allemagne, qui se dispute ce samedi (18h) et compte pour le très corsé groupe F de l'équipe de France.

Il y a un gros coup à faire dans ce Portugal-Allemagne, dont le coup d'envoi est prévu ce samedi à 18 heures. Après sa victoire 3-0 contre la Hongrie, la Seleção peut valider sa qualification pour les huitièmes de finale. En face, la Mannschaft peut très bien se relancer après sa défaite 1-0 contre les Bleus et conserver toutes ses chances de finir aux deux premières places de ce groupe F très corsé.

Par rapport à la première journée, on prend les mêmes et on recommence. Pour le Portugal, Fernando Santos ne renonce pas à son décrié double pivot solide formé par Danilo Pereira et William Carvalho. Renato Sanches, dont l'entrée avait été applaudie contre la Hongrie, commence donc encore une fois en tant que remplaçant. En attaque, Cristiano Ronaldo est encore entouré par Bernardo Silva, Digoo Jota et Bruno Fernandes. À noter que Nuno Mendes, doublure de Raphaël Guerreiro au poste de latéral gauche, est forfait à cause de sa cuisse gauche douloureuse.

Pour l'Allemagne, la presse s'attendait à un seul changement avec l'apparition de Timo Werner en lieu et place de son coéquipier en club Kai Havertz. Mais non, Joachim Löw a choisi de ne pas toucher à son trio offensif, complété par Serge Gnabry et Thomas Müller. Pour le reste, la composition est donc la même que celle du début de semaine.

Les compos de départ:

Portugal: Patricio - Semedo, Pepe, Dias, Guerreiro - Danilo, Carvalho - B. Silva, Fernandes, Jota - Ronaldo.

Allemagne: Neuer - Rüdiger, Hummels, Ginter - Gosens, Kroos, Gündogan, Kimmich - Havertz, Gnabry, Müller.