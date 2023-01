Portugal: Martinez évoque l’avenir de Cristiano Ronaldo en sélection

Roberto Martinez a été présenté à la presse comme nouveau sélectionneur du Portugal et en a profité pour faire le point sur l’avenir international de Cristiano Ronaldo avec lequel il compte discuter.

Après la génération dorée de la Belgique, Roberto Martinez a retrouvé une sélection au gros potentiel, le Portugal. Le technicien espagnol a été présenté dans ses nouvelles fonctions à la presse, lundi. Et il a rapidement été interrogé sur l’avenir de Cristiano Ronaldo (37 ans, 196 sélections, 118 buts) en sélection. Il a prévu d’échanger avec lui.

"Il mérite le respect"

"Les décisions doivent être prises sur le terrain, pas dans un bureau, a déclaré Martinez. Je veux connaître tout le monde et je veux parler à tous les joueurs. Mon point de départ, c'est le groupe de 26 joueurs qui a disputé le Mondial et Cristiano est sur cette liste. Il évolue en équipe nationale depuis 19 ans et mérite le respect. Nous en parlerons. Et à partir de là, il me restera dix semaines pour créer la meilleure équipe avant les qualifications à l'Euro 2024."

Cristiano Ronaldo est devenu le premier joueur de l’histoire à marquer lors de cinq Coupes du monde différentes lors de l’édition au Qatar. Mais la compétition du Portugais a aussi été émaillée de plusieurs polémiques. La presse portugaise avait notamment confié que l’attaquant avait menacé de quitter la sélection après avoir été placé sur le banc des remplaçants lors du huitième de finale contre la Suisse (6-1). Ce que la Fédération avait démenti.

Fernando Santos, le sélectionneur alors en poste, s’était de nouveau passé de Ronaldo au coup d’envoi du quart de finale contre le Maroc (défaite 1-0). Le Mondial de "CR7" a aussi été marqué par son conflit à distance avec Manchester United avant que son contrat ne soit résilié en pleine compétition. Il s’est depuis engagé avec le club saoudien d’Al-Nassr contre un salaire astronomique de 200 millions d’euros par saison. Un exil qui n’empêche pas Martinez de le considérer comme un joueur sélectionnable pour le moment.