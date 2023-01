Arabie saoudite: le PSG affrontera Ronaldo le 19 janvier (et ça ne plait pas à Rudi Garcia)

Entraîneur de Cristiano Ronaldo à Al-Nassr, Rudi Garcia a évoqué la tenue du premier match de Cristiano Ronaldo en Arabie saoudite, le 19 janvier. Une rencontre de gala face au PSG, qui fait grincer des dents le coach français à cause du timing de sa programmation.

L’histoire retiendra que Cristiano Ronaldo disputera son tout premier match en Arabie saoudite face au Paris Saint-Germain. Ce ne sera toutefois pas avec le maillot d’Al-Nassr, son nouveau club, mais sous la bannière d’une sélection composée des meilleurs joueurs des clubs saoudiens Al-Hilal et Al-Nassr, les deux plus gros du pays.

Une rencontre amicale – et commerciale – prévue le 19 janvier au stade du Roi-Fahd de Riyad qui ne ravit pas totalement le technicien français. "En tant que coach d’Al-Nassr je ne peux pas être content de ce match-là. Pour le développement, de voir le PSG, de voir les grands joueurs parisiens, effectivement c’est une bonne chose. Mais on a un match de championnat trois jours après. Au niveau de la programmation, ç’aurait pu être mieux pensé", a-t-il pesté dans L’Équipe.

Cristiano Ronaldo face à Lionel Messi

Prévue de longue date, cette confrontation, lucrative pour le PSG et en terme d’image pour le pays saoudien, avait été actée il y a un an déjà. Celle-ci avait dû être repoussée à cause de la pandémie de Covid, permettant donc d’improbables retrouvailles entre Cristiano Ronaldo et Lionel Messi, qui sera du voyage vers la péninsule. "L’essentiel, c’est que ça démontre à quel point l’Arabie saoudite est férue de sport, de football", préfère lui retenir Rudi Garcia.

Il faudra donc attendre deux semaines pour voir les grands débuts de Ronaldo avec Al-Nassr, qui interviendront lors d’un match de Championnat saoudien, la Saudi Pro League. "Il ne jouera pas le prochain match contre Al-Shabab (samedi), qui est un gros match, car il sera toujours suspendu (Ronaldo avait pris deux matchs avec Manchester United fin novembre, ndlr). Ce sera contre Al-Ettifaq, chez nous, le 22 janvier", détaille Garcia, pour qui les deux prochaines semaines seront décidément bien chargées.