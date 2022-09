Mercato: l'Arabie Saoudite prépare une énorme offre pour Ronaldo après le Mondial

Toujours désireux de quitter Manchester United, Cristiano Ronaldo a reçu deux offres concrètes venues d'Arabie Saoudite. Si le Portugais a pour l'instant refusé, d'autres propositions conséquences pourraient tomber après la Coupe du monde.

L'Arabie Saoudite rêve toujours de Cristiano Ronaldo. Après avoir essuyé un premier refus de la part du Portugais, les clubs saoudiens d'Al-Hilal et Al-Nassr continuent de surveiller la situation du quintuple Ballon d'or, sous contrat jusqu'en 2023 avec Manchester United. Selon The Sun, ces clubs auraient des ressources nécessaires pour proposer une énorme offre après la Coupe du monde au Qatar (20 novembre-18 décembre), en janvier ou lors du prochain mercato estival.

Toujours muet avec MU cette saison

Al-Hilal avaient déjà sorti le chéquier pour proposer un salaire de 2,3 millions d'euros par semaine sur deux ans (243 millions d'euros au total). Une offre que Cristiano Ronaldo a refusé. Mais le président de la Fédération saoudienne de football ne baisse pas les bras et croit fortement que CR7 jouera prochainement dans son pays. "Nous aimerions voir un joueur comme Cristiano Ronaldo jouer dans la Ligue saoudienne. Cela aurait un retour très positif et serait une excellente nouvelle. Nous connaissons tous les réalisations et les records de Cristiano Ronaldo, qui en plus d'être un grand joueur est un excellent exemple", a déclaré Yasser Al-Misehal à The Athletic.

Depuis le début de la saison, l'attaquant portugais n'est que l'ombre de lui-même avec les Red Devils. Après six journées de Premier League, Cristiano Ronaldo ne comptabilise pour l’instant qu’une seule titularisation (lors du cinglant 4-0 encaissé à Brentford) et n’a toujours pas inscrit le moindre but. Lors des quatre victoires consécutives des Red Devils en championnat, le Portugais a, à chaque fois, débuté la rencontre sur le banc. Ce qui donne des arguments à ceux qui estiment que son profil n’est pas adapté au style de jeu d’Erik ten Hag.