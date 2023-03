Suède-Azerbaïdjan: l'échange surréaliste et très tendu entre le sélectionneur suédois et un consultant

À l'issue de la victoire face à l'Azerbaïdjan ce lundi (5-0) en qualifications à l'Euro 2024, Janne Andersson, le sélectionneur de la Suède, s'est emporté contre le consultant et ancien international espoirs suédois Bojan Djordjic, né en Serbie, qui discutait certains de ses choix.

Malgré la victoire facile de son équipe face à l'Azerbaïdjan ce lundi soir (5-0) lors des qualifications pour l'Euro 2024, le sélectionneur suédois est parti au quart de tour lors d'une interview d'après-match réalisée sur le plateau de la chaîne de télévision suédoise Viaplay. Présent face à Janne Andersson, Bojan Djordic lui demande pourquoi l'attaquant de l'AZ Alkmaar, Jesper Karlsson, quatrième buteur de la soirée, avait "trop peu" de temps de jeu avec la sélection (huit minutes lors de ce rassemblement, ndlr).

Première réponse sèche de la part du sélectionneur. "Nous pouvons discuter du choix des joueurs toute la nuit, a-t-il pesté. Qui ne devrait pas jouer ? C'est moi qui choisis le onze. Excusez-moi, mais vous pouvez faire exactement ce que vous voulez si vous êtes le sélectionneur de l'équipe nationale."

"Qui représentez-vous ?"

Le sélectionneur suédois a ensuite accusé Djordjic de "se plaindre", avant de lui adresser une attaque sur ses origines: "Pour qui êtes-vous ? Vous restez debout et vous dites des bêtises après un match alors que nous gagnons 5-0". Vexé, l'ancien international espoirs scandinave - qui n'a jamais connu de cape chez les A - né en Serbie, est sorti de ses gonds. "La Suède, bien sûr, pourquoi ne le ferais-je pas ? Qu'est-ce que c'est que cette affaire ? Vous allez dire autre chose ? Vous parlez trop en ce moment, vous êtes trop agressif. Qui d'autre représenterais-je ? Quel autre pays ? La Serbie, vous le pensiez ou non ? C'est ce que vous essayez de dire ?"

À leurs côtés, les trois autres personnes présentes, dont l'ancien joueur d'Arsenal, Fredrik Ljungberg, se regardent, éberlués. Le présentateur Niklas Jihde essaie de calmer le jeu demande alors à Janne Andersson les points positifs de ce match. Réponse de l'intéressé: "Je ne suis satisfait de rien, ce sont des foutaises. Si je venais ici et que je perdais 3-0, je comprendrais. Dans ce cas, je dois être sur la défensive. Si nous gagnons 5-0, dois-je être sur la défensive ? Vous êtes quatre et vous allez me poser des questions. Bon sang, c'est mauvais !"

Furieux, le sélectionneur décide alors de poser le micro et de quitter le plateau en plein direct. Cette scène surprenante efface tout de même la belle prestation des Suédois, qui se sont remis à l'endroit dans ces qualifications, après une lourde défaite contre la Belgique lors de la première journée (3-0).