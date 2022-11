Coupe du monde: le sélectionneur suédois halluciné par l’interdiction de la vente d’alcool au Qatar

La FIFA a confirmé ce vendredi l'interdiction de la vente d'alcool autour des stades de la Coupe du monde, souhaitée par les dirigeants qataris. Une nouvelle qui ne plaît guère à Janne Andersson, le sélectionneur suédois, visiblement grand amateur de bière.

L’interdiction de la vente d’alcool lors de la Coupe du monde n’a pas fait que des heureux, que ce soit chez les spectateurs, mais aussi chez les acteurs du ballon rond. Non qualifiés pour la compétition, Janne Andersson et la Suède doivent disputer un match amical ce samedi face à l’Algérie, autre absent du 22e Mondial, qui débute dimanche au Qatar.

Présent en conférence de presse à la veille de ce rendez-vous, le sélectionneur suédois n’a pas manqué de réagir à la dernière volte-face de la Fifa. Et l'homme de 60 ans n'a pas manqué d'humour. “Il est clair que vous devriez pouvoir boire une bière si vous allez voir un match de football. Oui, j'aime la bière, je l'avoue. Mais ce n'est pas le plus important. Si vous allez regarder une finale de Coupe du monde où vous ne pouvez pas boire de bière, c'est complètement incompréhensible pour moi”, a-t-il martelé depuis Malmö.

Colère de Budweiser

Après cette décision, de grosses tensions ont éclaté entre la FIFA, son principal sponsor lié à l'alcool (la marque américains Budweiser, qui a déboursé plusieurs millions d'euros) et le comité d'organisation qatari sur la question de l'alcool dans les stades et dans les périmètres FIFA.

Concrètement, il n'y aura pas d'alcool proposé dans l'enceinte des stades lors de la Coupe du monde au Qatar, mais aussi dans les périmètres initialement prévus sur les parvis. Budweiser a d'ailleurs réagi à cette nouvelle via un tweet ne cachant pas son embarras: "Bon, c'est gênant", a commenté la marque américaine.

Le principal sponsor alcool de la FIFA aura toujours l'autorisation de vendre des bières dans le FIFA Fan Fest à Doha et dans certaines autres fan zones. Selon Globo Esporte, cette vente sera scrupuleusement limitée entre 19 heures et 1 heure chaque jour. L'alcool reste disponible à la consommation dans les hôtels et dans les lieux réservés tout au long de l'année au Qatar.