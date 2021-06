Russie: Zhirkov blessé et forfait pour le reste de l'Euro

Après sa lourde défaite face à la Belgique pour son entrée en lice à l'Euro (3-0), la Russie enregistre une autre mauvaise nouvelle. Contraint de céder sa place sur blessure face aux Belges, Yuri Zhirkov quitte la sélection russe et ne pourra pas participer au reste de la compétition.

Nouveau coup dur pour la Russie. Lors de son cuisant échec face à la Belgique pour son entrée en lice à l'Euro (3-0), les Rouge et Blanc ont enregistré une autre mauvaise nouvelle avec la blessure de Yuri Zhirkov, contraint de céder sa place peu avant la mi-temps.

>> Euro: les infos en direct

Touché à l'un des muscles de la cuisse, le latéral gauche de 37 ans quitte le groupe russe. Compte tenu du degré de gravité de sa blessure, le staff technique de la Russie a décidé de libérer son joueur qui ne participera donc pas au reste de la compétition.

Les Russes devront donc faire sans l'ancien pensionnaire de Chelsea pour leur deuxième match de la compétition face à la Finlande ce mercredi (15h). Une rencontre qui s'avère déjà capitale pour la suite après la mauvaise entame de tournoi.

La Russie ne pourra pas le remplacer

Cette perte est encore plus dure à encaisser d'autant que la Russie ne peut faire appel à un nouvel homme pour remplacer Yuri Zhirkov puisque la sélection à l'aigle bicéphale a d'ores et déjà disputé son premier match dans cet Euro.

Or, les sélectionneurs pouvaient librement remplacer un joueur entre le 1er juin et leur premier match en cas de “blessure ou de maladie sérieuses". Désormais, cela n'est plus possible.

Une seule exception est tolérée puisque les gardiens pourront être remplacés avant chaque match en cas d'incapacité physique, même si un ou deux gardiens de la liste sont encore disponibles, à l'image de l'Angleterre avec le forfait de Dean Henderson. Le portier de Manchester United a été remplacé par Aaron Ramsdale (Sheffield United) ce mardi.