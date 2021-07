Suisse-Espagne: homme du match, Unai Simon aurait donné son prix à Sommer

S'il a été élu homme du match ce vendredi lors du quart de finale face à la Suisse, où l'Espagne s'est imposée à l'issue d'une séance de tirs au but (1-1, 3-1 ap TAB), Unai Simon a confié après la rencontre qui'il ne pensait pas mériter ce prix. Le portier de la Roja aurait préféré que Yann Sommer, son homologue de la Nati, soit choisi.

L'Espagne a connu des frayeurs mais a réussi à s'en sortir face à la Suisse, à l'issue d'une séance de tirs au but (1-1, 3-1 ap TAB). La Roja est donc la première nation à rejoindre les demi-finales, et attend de connaître son adversaire, qui sera le vainqueur de la rencontre entre la Belgique et l'Italie.

"J'aurais donné le trophée d'homme de match à Sommer"

Fautif sur l'ouverture du score de la Croatie lors du huitième de finale, Unai Simon a cette fois réalisé un très bon match dans son ensemble, lui valant le trophée du meilleur joueur de la rencontre. A la presse espagnole, Unai Simon a confié son soulagement d'avoir pu réussir une telle prestation. "C'est un moment d'euphorie et toute la colère que j'avais en moi est partie. J'ai été élu joueur du match mais je le donnerais (le trophée) à Yann Sommer, qui a fait un super match", a déclaré avec classe le portier de l'Athletic Bilbao.

Il faut dire que Yann Sommer a multiplié les parades de grande classe pour maintenir son équipe en vie. La Nati, dos au mur dès la 8e minute de jeu après un but contre son camp de Denis Zakaria, avait obtenu l'égalisation (68e) grâce à Xherdan Shaqiri. Mais les Suisses ont terminé la rencontre à 10 (77e), après l'expulsion de Remo Freuler.

"Le football a été juste et nous avons mérité la victoire, a estimé le gardien qui a arrêté deux penalties lors de la séance de tirs au but. Vous devez toujours avoir en tête que chaque match est une nouvelle partie. En demi-finale, nous devons jouer pour seule pensée de devoir gagner." A 24 ans, Unai Simon vit en tout cas un premier tournoi international intense. Luis Enrique aura bien besoin encore de Simon à son meilleur niveau pour le prochain tour, avec un choc attendu, soit face à la Belgique soit face à l'Italie.