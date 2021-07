Suisse-Espagne, les compos: deux changements pour la Roja

La Suisse et l'Espagne se retrouvent ce vendredi (18h) pour le premier quart de finale de l'Euro 2021, à Saint-Pétersbourg. Pour l'occasion, Luis Enrique a décidé de procéder à deux changements par rapport au 11 aligné face à la Croatie. La Nati devra faire sans Granit Xhaka, suspendu.

Quatre jours après avoir battu la France lors des huitièmes de finale de l'Euro 2021, la Suisse défie désormais l'Espagne, à Saint-Pétersbourg ce vendredi (18h). La sélection dirigée par Vladimir Petković se disposera une nouvelle fois en 3-4-2-1, comme cela avait été le cas face aux champions du monde.

Luis Enrique reconduit son 11

En l'absence de Granit Xhaka, suspendu pour cette rencontre face à la Roja, Denis Zakaria composera le milieu de terrain avec Remo Freuler. Le reste de l'équipe est conforme à celle au coup d'envoi du huitième de finale contre les Bleus, qui avait réussi l'exploit.

Double buteur face à l'équipe de France, Haris Seferović sera à nouveau à la pointe de l'attaque, soutenu par Breel Embolo et Xherdan Shaqiri. En face, Luis Enrique sait qu'il faudra se méfier et s'appuiera encore une fois sur son 4-3-3. Fautif sur un but face à la Croatie, Unai Simón est maintenu.

Luis Enrique reconduit lui presque son équipe de départ alignée face à la Croatie, à l'exception de Pau Torres et Jordi Alba, de retour dans le onze. Alvaro Morata sera bien en attaque avec Pablo Sarabia et Ferran Torres. Naturalisé espagnol pour le tournoi, Aymeric Laporte commencera en défense centrale.

Les compos:

Espagne: Unai Simon - Azpilicueta, Laporte, Pau Torres, Alba - Busquets, Koke, Pedri - Ferran Torres, Morata, Sarabia

Suisse: Sommer - Elvedi, Akanji, Rodríguez - Widmer, Freuler, Zakaria, Zuber; Shaqiri; Embolo, Seferovic.