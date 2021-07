Barça: "Messi veut rester" assure Laporta, confiant pour la prolongation

Sans club depuis jeudi, Lionel Messi pourrait signer un nouveau contrat avec le Barça. Interrogé ce vendredi au sujet de l’Argentin, le président barcelonas Joan Laporta a fait preuve de sérénité.

Au moment de prolonger une star, on trouve deux écoles. D’un côté le PSG, qui entend rapidement faire signer un nouveau bail à Kylian Mbappé. De l’autre, le Barça et le dossier Messi. Cela tient sans doute à l’avancée des négociations avec la star argentine. A l'inverse de l’attaquant francilien, les choses semblent plutôt bien avancées si l’on se fie aux déclarations de Joan Laporta ce vendredi.

"Messi? Cela progresse de la manière prévue, a lancé le président du Barça auprès de de l'émission de télévison El golazo de gol. Je l'ai déjà dit dans un autre programme, nous voulons qu’il reste et Leo veut rester."

Laporta: "Nous cherchons la bonne formule"

Officiellement sans contrat depuis jeudi, Lionel Messi se trouve actuellement au Brésil pour y disputer la Copa America. Qualifié pour les quarts de finale avec l’Albiceleste, "La Pulga" laisse son agent de père gérer les discussions avec le Barça. Mais pour le club catalan, le problème se situerait plutôt du côté de la Liga et du plafond salarial fixé par l’instance présidée par Javier Tebas.

"Nous cherchons la bonne formule, a encore confirmé Joan Laporta. Nous aimerions que ce soit fait le plus tôt possible, mais nous savons combien de temps cela prend et cela progresse."

Après avoir bouclé les arrivées de Sergio Aguero, Eric Garcia ou tout récemment Memphis Depay, le Barça a jusqu’ici réussi un mercato à prix réduit en recrutant des joueurs libres. Le club catalan pourrait bien en faire autant et signer le joueur sans contrat le plus courtisé de la planète foot: un certain Lionel Messi.