Tottenham: Paratici nommé directeur du football, en attendant un entraîneur

Fabio Paratici est le nouveau directeur du football de Tottenham. Il arrive en provenance de la Juventus. Le club doit désormais annoncer son prochain entraîneur pour la saison prochaine.

C’est l’heure des grands changements à Tottenham. Fabio Paratici a été officialisé par le club ce samedi au poste de directeur du football, confirmant les rumeurs qui circulaient depuis plusieurs jours. L’Italien arrive en provenance de la Juventus, où il a passé onze ans, et prendra ses fonctions le 1er juillet.

Après avoir connu de nombreux succès à Turin, Paratici fera face à un défi un peu plus corsé. Les Spurs n’ont plus remporté le moindre titre depuis la Coupe de la Ligue anglaise, en 2008, et n’ont plus gagné le championnat d’Angleterre depuis 60 ans. Cette saison, Tottenham a même terminé à une décevante 7e place.

Fonseca pourrait être le prochain entraîneur

Le recrutement de Fabio Paratici n’est cependant que la première étape du renouveau espéré par les Spurs. Après le licenciement de José Mourinho en avril dernier, la direction cherche activement un nouvel entraîneur. L’intérim de Ryan Mason, qui a terminé la saison sur le banc de Tottenham, n’a pas vocation à s’éterniser.

Le nom de Paulo Fonseca est évoqué avec insistante dernièrement. Le Portugais, qui a quitté l’AS Rome au terme de la saison, pourrait alors faire le chemin inverse de José Mourinho, qui sera lui le prochain entraîneur du club romain.