Juventus: le directeur sportif Fabio Paratici quitte le club onze ans après son arrivée

Présent au club depuis 2010, Fabio Paratici va quitter la Juventus à l'issue de son contrat, qui expire le 30 juin prochain. Le départ du directeur sportif de la Vieille Dame est le signe d'un renouvellement imminent que s'apprête à vivre le club turinois.

La qualification pour la prochaine Ligue des champions acquise lors de la dernière journée de Serie A le week-end dernier a permis à la Juventus de Turin de sortir un peu du brouillard en cette fin de saison. Mais de gros nuages continuent de menacer la Vieille Dame et sont le signe d'un renouveau que s'apprête à vivre le club de Turin.

Première étape de cette reconstruction que la Juve va s'appliquer à effectuer tout au long de l'été: le directeur sportif du club, Fabio Paratici, va quitter le club à l'issue de son contrat, qui expire le 30 juin 2021. À l'issue d'une réunion avec le président Andrea Agnelli, qui s'est tenue ce mercredi, le club a annoncé la nouvelle sur ses réseaux sociaux.

19 trophées remportés en onze ans

"Fabio a marqué l'histoire de la Juventus ces dernières années. Le développement (du club, ndlr) s'est caractérisé par un professionnalisme, de la persévérance et de nombreux succès", a déclaré Agnelli à l'issue de cette réunion. Paratici était arrivé en 2010 à la Juventus en provenance de la Sampdoria, occupant plusieurs postes au sein du club avant d'en devenir le directeur sportif à partir de 2018.

En onze saisons, Paratici aura remporté 19 trophées avec la Vieille Dame dont neuf Scudetti. "Ce furent des années merveilleuses, de croissance professionnelle et d'émotions fortes. La Juventus m'a donné l'opportunité d'exercer mon activité en toute liberté et sans condition dans le plein respect de mon rôle. (...) Un chapitre important de ma carrière se termine, en attendant de nouveaux défis", indique Paratici dans le communiqué publié par le club ce mercredi après-midi.

Paratici dernier soutien de Pirlo

Paratici avait notamment permis l'arrivée à la Juventus de Cristiano Ronaldo à l'été 2018, avant de soutenir la nomination d'Andrea Pirlo au poste d'entraîneur en début de saison. Ronaldo et Pirlo, deux hommes importants à la Juventus dont l'avenir est incertain. Le Portugais n'a plus qu'un an de contrat avec la Vieille Dame et pourrait quitter le club.

Quant à Pirlo, Paratici était l'un de ses derniers soutiens. Le départ du directeur sportif pourrait sonner le glas de son avenir à la tête de la Juventus. Le président Agnelli aurait coché les noms de Zinédine Zidane et Massimiliano Allegri pour le remplacer. Un choix crucial avant d'entamer un mercato estival qui ne le sera pas moins. Du côté de la Juventus, c'est bel et bien une nouvelle ère qui débute.