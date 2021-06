Turquie-Italie: les trois buts en vidéo du festival italien en ouverture de l'Euro

Ce vendredi, devant les 16.000 spectateurs du Stadio Olimpico, l'Italie n'a fait qu'une bouchée de la Turquie (3-0) en ouverture de l'Euro, grâce à un csc de Merih Demiral, et des buts de Ciro Immobile et Lorenzo Insigne.

"Le premier match est toujours le plus difficile, il faut être libre mentalement. Si on fait les choses comme on sait les faire, avec tranquillité, on va y arriver." Très serein ces derniers jours, Roberto Mancini avait raison de ne pas s’affoler. Pour son premier match de l’Euro, poussée par les 16.000 spectateurs d’un Stadio Olimpico rouvert au public pour la première fois depuis plus d'un an, l’Italie n’a pas fait de détails face à la Turquie (3-0).

Quand on sait que les deux premiers de chaque poule seront qualifiés pour les huitièmes de finale, mais aussi les quatre meilleurs troisièmes, c’est déjà un grand pas vers le prochain tour que la Nazionale a fait avec cette large victoire à Rome.

Immobile et Insigne décisifs

Après avoir dominé la première période, sans parvenir à trouver la faille, Giorgio Chiellini et ses coéquipiers ont fait la différence au retour des vestiaires. Avec d’abord un but contre son camp du malheureux Merih Demiral, sur un centre à mi-hauteur de Domenico Berardi (53e). Puis Ciro Immobile s’est chargé de faire le break, en renard des surfaces (66e) après une tentative de Leonardo Spinazzola repoussée par Ugurcan Cakir. Puis le suspense s’est définitivement envolé avec le troisième but de la soirée signé Lorenzo Insigne, récompensé de ses efforts sur une jolie frappe du droit enroulée dans le petit filet opposé (79e).

Gianluigi Donnarumma, qui pourrait prendre la direction du PSG cet été, n'aura pas eu beaucoup à s'employer face à des Turcs inoffensifs, et même assez décevants. "Nous n'avons peur de personne sur le terrain", avait pourtant promis avant le match le Lillois Burak Yilmaz, peu en vue comme l'ensemble de ses coéquipiers. Désormais sur une série de 28 matchs sans défaite, l'Italie a de son côté réussi ses débuts dans cet Euro. Son prochain rendez-vous est fixé mercredi face à la Suisse, qui débutera le tournoi ce samedi contre le pays de Galles de Gareth Bale (15h).