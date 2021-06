PSG: quelle destination pour un éventuel prêt de Donnarumma?

Le PSG est aujourd'hui en très bonne position pour recruter le jeune gardien italien Gianluigi Donnarumma (22 ans), en fin de contrat au Milan AC. Ce dernier pourrait ensuite être prêté. Mais où?

Gianluigi Donnarumma au PSG, ça brûle. Comme indiqué lundi soir par RMC Sport, le club de la capitale est en passe de recruter le jeune gardien italien (22 ans), en fin de contrat à l'AC Milan. Un bail de cinq ans est évoqué, et la presse italienne parle d'un juteux salaire de 12 millions d'euros par saison.

Sauf qu'à Paris, il y a du monde dans les buts: Alphonse Areola, Marcin Bulka et Garissone Innocent, qui vont tous revenir de prêt (pour probablement repartir), Sergio Rico, qui a signé en septembre dernier un contrat jusqu'en 2024, et surtout... Keylor Navas. Le Costaricien, même s'il va sur ses 35 ans, reste sur deux exercices remarquables, et a enfin apporté au PSG la stabilité qu'il cherchait dans les cages depuis le début de l'ère QSI. Difficile, voire impossible de l'imaginer se mettre en retrait la saison prochaine.

Une pige jusqu'à l'été 2022 ?

Dès lors, que faire de Donnarumma? Une doublure de Navas, qui jouerait dans un premier temps la Coupe de France et quelques affiches de Ligue 1? Possible. Mais ce serait un vrai déclassement pour le Napolitain d'origine, qui jouit du statut de numéro 1 en sélection et qui affiche plus de 200 matchs en Serie A.

L'autre hypothèse crédible est celle d'un prêt. D'une pige d'un an dans un autre club avant de revenir à l'été 2022 pour prendre la place de Navas, ou du moins le concurrencer. Resterait à trouver la bonne destination, dans un marché où les places disponibles dans les buts sont rares... Et aussi à convaincre l'intéressé.

La Roma en Italie, Lille ou Monaco en France ?

Selon L'Equipe, l'AS Rome pourrait accueillir Gianluigi Donnarumma. La Louve cherche un gardien depuis la blessure de Pau Lopez, et permettrait à la (potentielle) recrue parisienne de ne pas être dépaysé. Mais le nom de Rui Patricio circule aussi avec insistance dans la capitale italienne, et de plus, la Roma ne jouera pas la Ligue des champions. Compétition que va en revanche disputer l'AC Milan.

Chez les autres qualifiés italiens pour la C1, l'Atalanta pourrait - sur le papier - être une possibilité, compte tenu des performances mitigées de Pierluigi Gollini. Mais là, c'est niveau financier que ça pourrait coincer: le club lombard ne peut absolument pas assumer le salaire évoqué plus haut, ni même la moitié. Le PSG devrait donc lui faire une jolie fleur.

Et ailleurs? En France, Lille - concurrent direct du PSG - est aujourd'hui à la recherche d'un gardien depuis le départ de Mike Maignan à Milan, et disputera justement la Ligue des champions. Ce pourrait aussi être le cas de Monaco, dont on dit qu'il prospecte sur le marché des portiers, même si Benjamin Lecomte est toujours en place.

En Espagne, les fauteuils semblent tous occupés chez les cadors, comme en Angleterre, sauf si Tottenham décide de préparer plus vite que prévu l'après Hugo Lloris, ou si Arsenal se sépare de Bernd Leno. Mais là encore, les deux clubs londoniens ne disputeront ni Ligue des champions, ni Ligue Europa. Resterait éventuellement des options allemandes (Dortmund, Leipzig), mais aucune information n'a filtré en ce sens dans la presse locale.