AS Roma-Feyenoord: à quelle heure et sur quelle chaîne suivre la finale d'Europa Conference League

L'AS Roma et le Feyenoord Rotterdam ont l'occasion ce mercredi de remporter un titre européen lors de la première finale de l'histoire de l'Europa Conference League.

C'est un match pour l'histoire. Qui du Feyenoord Rotterdam ou de l'AS Roma inscrira son nom au palmarès de la première édition de l'Europa Conference League, nouvelle compétition européenne organisée par l'UEFA? La finale aura lieu ce mercredi à Tirana, en Albanie.

Le rendez-vous sera à suivre à partir de 21 heures sur W9 et Canal + Sport. La partie sera à suivre aussi à la radio sur RMC mais aussi en direct commenté sur notre site. Pour rappel, l'OM avait connu l'élimination face à Feyenoord lors des demi-finales, même si les Phocéens ont l'assurance de disputer la Ligue des champions grâce à la deuxième place acquise en Ligue 1.

L'AS Roma attend son premier titre européen

"Bien sûr, en face, c'est la Roma, qui possède une équipe solide et bien structurée, avec des joueurs particulièrement créatifs au niveau offensif. Mourinho a choisi ces derniers temps de proposer une manière particulièrement agressive de défendre et on essaiera de parer à toutes les astuces qu'il pourrait proposer. On a disputé 55 matches cette saison et il serait tout de même étonnant qu'il nous surprenne", a estimé Slot, l'entraîneur de Feyenoord.

"Quand la compétition a débuté, il y a eu quelques critiques. Les gens ont vu des barrages sans équipes allemande, anglaise ou espagnole... Mais on a vu des demi-finales avec 70.000 personnes à Rome, des stades pleins à Marseille ou Leicester, cette compétition devient importante parce que des équipes comme nous la prennent au sérieux", a assuré José Mourinho, qui boucle sa première saison sur le banc de l'AS Rome.

À l'inverse de l'AS Roma, dont le palmarès international est encore vierge, Feyenoord compte trois titres européens à son palmarès (C1 en 1970, C3 en 1974 et 2002). En cas de succès, José Mourinho pourrait lui décrocher un cinquième titre européen. Le football italien attend même un titre en Europe depuis 2010 et la victoire de l'Inter Milan en Ligue des champions... équipe alors entraînée par José Mourinho.