Conference League: Gboho retrouve Rennes "sans revanche" avec le Vitesse Arnhem

Yann Gboho (20 ans) retrouve Rennes et le Roazhon Park dans la peau d'un adversaire, ce jeudi en Conference League (18h45, sur RMC Story) avec le Vitesse Arnhem, où il est prêté par le club breton.

Le hasard fait bien les choses. C’est ce que s’est dit Yann Gboho (20 ans) au moment du tirage au sort de la phase de groupe de Ligue Europa Conférence. L’attaquant, prêté par le Stade Rennais, va retrouver ce jeudi soir le Roazhon Park (18h45, sur RMC Story et RMC Sport 2) avec le Vitesse Arnhem. "Forcément, ça va être spécial pour moi de jouer dans ce stade avec une autre équipe, avoue le Français. Mais je n’ai pas de pression à me mettre, pas d’esprit de revanche par rapport au club, je veux juste gagner."

Aux Pays-Bas, Yann Gboho retrouve le sourire et des statistiques (18 matchs, trois buts, deux passes décisives), après six derniers mois difficiles en Bretagne. "Je voulais chercher un club qui pouvait m’apporter du temps de jeu, explique-t-il. Et dans tous les clubs intéressés, le Vitesse est le seul pour lequel j’ai parlé avec l’entraîneur (Thomas Letsch, ndlr). Ça m’a convaincu de venir. Il me fait confiance, me traite comme un joueur professionnel, ça amène de la confiance."

>> Abonnez-vous aux offres RMC Sport pour regarder la Conference League

Il faut dire que l’histoire entre le Stade Rennais et Yann Gboho ne s’est pas terminée comme prévu. Après des débuts prometteurs, l’attaquant avait enchaîné deux titularisations en Ligue des champions, contre Chelsea puis en Ligue 1 contre le PSG, la saison dernière. Puis quasiment plus rien, à part des bouts de matchs.

"On n’a pas compris, explique Bertrand Gboho, le papa de Yann. Certains au club ont évoqué un ‘problème d’attitude’ sans jamais vraiment rien nous dire. Ce qui est surprenant car Yann a toujours travaillé au quotidien, quitte à faire du travail supplémentaire avec Thomas le préparateur physique. C’est justement aujourd’hui la qualité qu’on lui loue à Arnhem, d’être un bourreau de travail."

Gboho devait signer à Nîmes en janvier dernier

Face à cette situation, le joueur et son entourage ont demandé à partir dès janvier 2021. "On devait aller à Nîmes mais ça ne s’est pas fait, poursuit Bertrand Gboho. Mais en juillet, tout change une nouvelle fois et le club nous affirme vouloir vendre Yann… Il ne reprend même pas l’entraînement en juillet car Bruno Genesio lui annonce qu’il doit aller avec la réserve. C’est la goutte d’eau. Mais jusqu’au bout, Rennes n’a pas facilité son départ car ils souhaitaient vendre Yann et non le prêter. Mais Nicolas Holveck (le président) a toujours souhaité trouver des solutions malgré son état de santé et a fini par valider le prêt."

Une période qui a mis à mal la relation du joueur avec son club. "Je n’ai jamais eu d’explication sur ce qu’il s’est passé à Rennes, affirme Yann Gboho. Je n’ai aucun sentiment de revanche, mais je n’ai juste pas compris pourquoi j’avais été sorti de l’équipe. "

L’affaire du fichage ethnique au PSG? "Ça a pu être un frein dans sa carrière"

Un nouvel épisode d’incompréhension dans la carrière du natif de Man en Côte d’Ivoire. Il y a trois ans, le joueur de 20 ans s'est retrouvé malgré lui mêlé à l’affaire du fichage ethnique au Paris Saint-Germain. Pour la première fois, sa famille a accepté de revenir sur cet épisode: "Il ne l’a pas mal vécu, évoque son père. Il a été, ce que j’appelle, visé mais pas concerné. Il était jeune, ne comprenait pas vraiment les enjeux de ce qu’il se passait. Avec le recul, il se rend compte que ça a pu être un frein à sa carrière."

Régulièrement appelé en équipe de France U18, jusqu’en septembre 2018, Yann Gboho a le sentiment d’avoir été mis de côté à cause de cette affaire. "Là aussi, je n’ai pas compris, reprend Gboho. Cette histoire a ralenti mon histoire en équipe de France. Comme à Rennes, je n’ai jamais eu d’explications sur le pourquoi. Mais je suis passé à autre chose. J’avais 17 ans, je savais ce qu’il se passait mais ce n’est pas quelque chose qui m’a préoccupé car je n’y étais pour rien et je n’ai jamais joué avec le PSG."

L’épisode a un peu plus affecté sa famille en revanche. "J’ai voulu le protégé à ce moment-là, poursuit son père. C’est à ce moment-là qu’il est devenu un adulte dans le monde du football je pense. Mais heureusement qu’il a eu des personnes qui l’ont soutenu à Rennes. Des Landry Chauvin, Romain Ferrier… et même Sabri Lamouchi qui l’a fait monter chez les professionnels."

A un an et demi de la fin de son contrat, Yann Gboho est censé revenir au Stade Rennais cet été après son prêt au Vitesse. Les deux parties ont quelques mois pour savoir si un nouveau mariage est possible. En attendant, Yann Gboho revient à Rennes dans la peau d’un joueur important pour son club ce jeudi soir. Et ça, il ne le doit pas au hasard.