Conference League: "Haute tension", le film RMC Sport du bouillant OM-PAOK

"Haute tension", le film RMC Sport de 16 minutes, propose des images inédites du quart de finale aller de Conference League entre l'OM et le PAOK Salonique (2-1). Une rencontre marquée par le but génial de Dimitri Payet et de regrettables incidents.

Une chaude ambiance, un bijou et un résultat positif. Porté par son chef d’orchestre Dimitri Payet, auteur d’un but sublime en première période, l’OM l’a emporté jeudi soir face au PAOK Salonique (2-1) en quart de finale aller de la nouvelle Europa Conference League. De quoi faire un pas vers le dernier carré, avec un possible duel à venir contre le Feyenoord ou le Slavia Prague. A travers son film de 16 minutes "Haute tension", RMC Sport revient avec des images exclusives sur ce succès marseillais.

L'occasion de voir ou revoir l'éclair de génie de Payet. Passeur décisif pour Gerson sur l'ouverture du score (13e), l'international français s'est chargé de doubler la mise d'une demi-volée puissante et instinctive sur un corner de Cengiz Ünder (45e). Un régal. Ce film vous propose aussi un focus sur la solide prestation de Gerson. Avant d'être exclu en fin de match après un second carton jaune, le Brésilien a confirmé sa bonne forme du moment en étant précieux dans le jeu de passes de l'OM.

La tension n'est pas retombée

Globalement, les hommes de Jorge Sampaoli ont maîtrisé les débats jusqu'au début de la seconde période. Et à force de jouer à se faire peur, ils ont laissé le PAOK revenir sur une belle frappe d'Omar El-Kaddouri (48e). A l'arrivée, le résultat est frustrant pour l'OM, qui peut s'attendre à une atmosphère tendue lors du match retour en Grèce jeudi prochain. A Marseille, des violences ont éclaté dès mercredi dans la ville avant de se poursuivre le jour du match dans les rues, puis durant la rencontre disputée au Vélodrome dans un climat délétère en tribunes.

Comme rapporté par RMC Sport, des fumigènes, des sièges et des morceaux de verre ont été jetés entre supporters mais aussi sur le terrain en direction des joueurs. La préfecture de police des Bouches-du-Rhône a fait savoir qu'elle comptait adresser un rapport à l'UEFA pour "détailler toutes les difficultés" auxquelles les autorités ont fait face à l'occasion de ce match en pointant du doigt la responsabilité du PAOK dans le manque d’encadrement de ses ultras. Le club grec a aussitôt répliqué en dénonçant "l'incompétence monumentale de la direction de la police des Bouches-du-Rhône".