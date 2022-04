(VIDEO) OM-PAOK: malgré un but fantastique de Payet, Marseille se contente d'une courte victoire

L’OM a dominé le PAOK Salonique ce jeudi soir en quart de finale aller d’Europa Conference League (2-1), notamment grâce à un but absolument fabuleux de Dimitri Payet. Supérieurs aux Grecs dans cette première manche, les Marseillais peuvent toutefois regretter leur seul petit but d’avance avant un match retour qui s'annonce irrespirable.

L’Olympique de Marseille continue d’entretenir son rêve européen. Ce jeudi soir, les Phocéens ont dominé le PAOK Salonique (2-1) au terme d’une rencontre extrêmement tendue où tous les ingrédiens d’une folle soirée étaient réunis: heurts malheureusement entre supporters, tension sur le terrain et des buts absolument magiques. Du côté de l’OM, assez nettement au-dessus du lot dans cette première manche, on retiendra sûrement le bijou de Payet, peut-être l’un des buts de l’année. Même si voir les Phocéens l’emporter d’un seul but contre une équipe qu’ils ont largement dominée peut aussi laisser quelques regrets.

>> Revivez OM-PAOK Salonique (2-1)

Alors que le coup d’envoi a été (très légèrement) retardé à cause de débordements dans le stade entre les supporters, les Marseillais n’ont pas mis longtemps à entrer dans leur rencontre. Très rapidement, l’OM a réussi à asseoir sa domination sur un PAOK limité. Le dauphin de l'Olympiacos en D1 grecque s’est fait punir dès la 13e minute de jeu sur une merveille d’enchaînement de Gerson: servi par Payet, le Brésilien contrôle de la poitrine à l’entrée de la surface et frappe en première intention de l’extérieur du pied. En face, Paschalakis ne peut que constater les dégâts (1-0, 13e)..

L'inspiration de Payet

La première période, marquée par une domination très nette de l’OM, s’est conclue de la meilleure des manières, sur un geste fabuleux, de ceux qui font entrer n’importe quelle soirée européenne dans les annales. Juste avant la pause, Ünder est au corner et décide d’envoyer le ballon en retrait. Plein axe, à une vingtaine de mètres et après un rebond, Payet ne se pose aucune question et tente sa chance en première intention. Sa frappe sèche, d’une pureté délicieuse, transperce les filets et fait chavirer le Vélodrome.

>> Abonnez-vous à RMC Sport pour suivre l'Europa Conference League

Grisés par deux réalisations sublimes et 45 premières minutes quasi-parfaites, les Marseillais sont rapidement revenus sur Terre. Après une perte de balle de Payet dans ses 25 dernières mètres, possiblement entachée d’une faute, El Kaddouri, magnifiquement servi sur une talonnade, trompe Mandanda d’une frappe puissante dans la surface. Une énième inspiration géniale dans cette rencontre qui n’a pourtant pas vraiment fait douter les Marseillais.

Gerson expulsé en fin de rencontre

Face à la meilleure attaque du championnat grec, les hommes de Jorge Sampaoli ont continué d’aller de l’avant sans être inquiétés défensivement. Payet, Dieng, Guendouzi, Ünder… L’OM a tout tenté - en vain - pour donner plus d’ampleur au score et prendre un peu d’air avant un match retour (jeudi 14 avril à 21h) qui s’annonce irrespirable. L’échaufourée en fin de rencontre, consécutive à l’expulsion logique de Gerson pour un deuxième carton jaune, l’a bien confirmé.