OM-PAOK: la demi-volée absolument dingue de Payet, le but de l'année ?

Dimitri Payet a permis à l’OM de faire le break contre le PAOK Salonique, ce jeudi soir en quart de finale aller d’Europa Conference League, sur une demi-volée fabuleuse à l’extérieur de la surface.

Un but magique pour faire chavirer un Vélodrome en fusion. Ce jeudi soir, Dimitri Payet a inscrit une demi-volée absolument fabuleuse en quart de finale aller d’Europa Conference League. Le N°10 marseillais a permis aux Phocéens de faire le break sur un éclair de génie juste avant la pause (2-0, 45e).

Sur corner, Ünder envoie le ballon plein axe, à une vingtaine de mètres du but grec. Après un petit rebond, Payet ne se pose pas de question et la tente en première intention. Sa frappe sèche, à la trajectoire parfaite, transperce les filets et embrase tout le stade.

Gerson a ouvert le score sur un autre très bel enchaînement

Avant cet éclair de génie, le PAOK s’est fait punir dès la 13e minute de jeu sur une autre très jolie réalisation. Servi par Payet, Gerson contrôle de la poitrine à l’entrée de la surface et frappe de l’extérieur du pied. En face, Paschalakis ne peut que constater les dégâts.

Le jeu a donc enfin pu reprendre ses droits après plusieurs heures marquées par des débordements entre les deux supporters des deux équipes, Plus tôt dans la journée, ce jeudi soir, des heurts ont éclaté dans le quartier de la Joliette puis aux abords du Vélodrome. Juste avant la rencontre, de nouvelles tensions ont éclaté, cette fois-ci dans le stade, et le coup d’envoi a même été un temps menacé.