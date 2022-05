Conference League: l’arbitre d’OM-Feyenoord n’a pas réussi aux clubs français cette saison

La demi-finale retour de la Conference League entre l’OM et le Feyenoord Rotterdam, jeudi (21h) sera arbitré par le Suisse Sandro Schärer, qui a dirigé le PSG et Lyon cette saison et cela ne s’était pas très bien passé pour les clubs français.

Marseille va découvrir un nouvel arbitre pour la demi-finale retour de la Conference League face au Feyenoord Rotterdam, jeudi (21h). Le Suisse Sandro Schärer (33 ans) a été nommé pour diriger la rencontre et sera assisté de ses compatriotes, Stephane De Almeida et Bekim Zogaj. Le poste de quatrième arbitre sera occupé par l’Ecossais William Collum. Les deux assistants vidéo seront les Italiens Marco Di Bello et Massimiliano Irrati.

Guendouzi et Saliba l’ont déjà croisé cette saison

L’OM n’a encore jamais croisé la route de ce jeune arbitre qui a dirigé deux rencontres de clubs français cette saison. Et cela ne s’était pas très bien passé d’un point de vue sportif. Sous son sifflet, le PSG avait été accroché sur le terrain du Ckub Bruges (1-1) lors de son premier match de phase de poule cette saison, le 15 septembre dernier. Le souvenir est encore plus récent et cinglant pour les joueurs de l’OL, battus sèchement par West Ham (0-3) lors du quart de finale retour de Ligue Europa que Schärer avait arbitré.

Deux joueurs marseillais ont déjà été arbitrés par l’homme en noir cette saison - William Saliba et Mattéo Guendouzi – à l’occasion du match amical entre la France et l’Afrique du Sud (5-0) le 29 mars dernier à Lille. Le milieu de terrain avait même marqué. Lancé très jeune dans l’arbitrage (il a dirigé son premier match en première division suisse à 25 ans), il est arbitre FIFA depuis 2015.

Il a notamment dirigé deux matchs de Nice en Ligue Europa (face à Krasnodar en 2016, à Arnhem en 2017). Il a même effectué une pige en Ligue 1 pour diriger la rencontre entre Caen et Rennes (2-2) en février 2018.