Conference League: Nice évite les gros mais devra quand même batailler

L'OGC Nice a évité les favoris de la Conference League lors du tirage au sort de la phase de groupes effectuée vendredi. Le seul représentant de la Ligue 1 dans la compétition aura plusieurs déplacements à chauds à négocier en Serbie, en Tchéquie et en Allemagne.

Qualifié dans la douleur pour les groupes de la Conference League après sa victoire contre le Maccabi Tel Aviv (0-1, 2-0 ap), Nice va probablement devoir hausser son niveau de jeu pour s'extirper de sa poule. Si les Aiglons ont échappé au pire et n'affronteront pas West Ham, Villarreal ou la Fiorentina, les protégés de Lucien Favre sont tombés sur un tirage risqué.

Sur le papier, le club de Ligue 1 part favori du groupe D face au Partizan Belgrade, Cologne ou Slovacko. A condition de faire le plein à domicile à l'Allizanz Riviera et de ne pas se faire piéger par des rivaux qui pourraient sembler à la portée des partenaires d'Aaron Ramsey, Kasper Schmeichel ou Andy Delort.

Groupe D: Partizan Belgrade, Cologne, Nice, Slovacko.

Nice va voyager à l'Est

A défaut d'affronter des prétendants à la victoire finale, Nice va voyager lors de cette C4. Le club azuréen va ainsi se déplacer en Serbie pour y affronter le Partizan à Belgrade. Plus à l'Est, les Niçois se rendront dans les confins de République tchèque pour y affronter le club du Slovacko...à plus de 1300 kilomètres de la Côte d'Azur.

Enfin, L'OGC Nice aura surtout à se méfier de Cologne, septième de Bundesliga la saison passée mais qui a perdu Anthony Modeste et Salih Ozcan pendant le mercato estival.

Tous les groupes de la Conference League

Groupe A: Istanbul Basaksehir, Fiorentina, Hearts of Midlothian, RFS.



Groupe B: West Ham United, FCSB, Anderlecht, Silkeborg.



Groupe C: Villarreal, Hapoel Be'er Sheva, Austria Vienne Lech Poznan.



Groupe E: Az Alkmaar, Apollon Limassol, Vaduz, Dnipro.



Groupe F: La Gantoise, Molde, Shamrock Rovers, Djurgarden.



Groupe G: Slavia Prague, Cluj, Sivasspor, Balkani.



Groupe H: Bâle, Bratislava, Zalgiris Vilnius, Pyunik.