Nice-Maccabi Tel Aviv: le soulagement de Favre après la qualification des Aiglons

Lucien Favre a savouré auprès de RMC Sport la difficile qualification de l'OGC Nice pour les poules de la Conference League. Les Aiglons ont eu du mal mais l'ont emporté jeudi contre le Maccabi Tel Aviv (2-0 ap) malgré un carton rouge sévère.

Nice s'est encore fait peur mais l'essentiel est là: la qualification pour la phase de groupes de la Conference League. Dominatrice face au Maccabi Tel Aviv pendant l'essentiel du match, l'équipe azuréenne a eu besoin de la prolongation et d'un éclair de génie d'Alexis Beka-Beka pour faire la différence contre le club israélien et l'emporter sur l'ensemble des deux rencontres (0-1, 2-0 ap). Après le billet européen arraché par son équipe Lucien Favre a fait part de son gros soulagement.

"On est soulagés mais c'était largement mérité, a estimé l'entraîneur suisse au micro de RMC Sport. Je pense à nouveau que l'on ne doit pas se prendre une expulsion comme cela, les deux cartons jaunes (pour Gouiri) je les trouve sévères car il n'y a rien de manifeste. Il n'y a pas l'intention de blesser, là on exagère."

>> Nice-Maccabi Tel Aviv (2-0 ap)

Favre: "Beka-Beka fait la même chose à l'entraînement"

Au-delà de l'expulsion sévère d'Amine Gouiri, l'entraîneur des Aiglons a aussi adressé ses félicitations au sauveur du soir, Alexis Beka-Beka. Même si le technicien suisse a assuré ne pas avoir été surpris par la frappe superbe de son jeune milieu.

"On avait déjà eu pas mal d'occasions avant, cinq ou six. Il nous manque très peu pour marquer, a encore enchaîné Lucien Favre. L'entrée de Beka-Beka a été un changement bienvenu car c'est un exploit personnel, il met un magnifique but. Mais il fait la même chose à l'entraînement. Nous ne sommes pas vraiment surpris que son tir soit cadré. Mais c'est un but extraordinaire."

Un match pour lancer la saison?

Toujours à la recherche d'une victoire en Ligue 1, Nice a enfin retrouvé un peu de confiance. Dimanche en championnat, les Aiglons vont recevoir Marseille à l'Allianz Riviera (15h). Un rythme auquel les protégés de Lucien Favre vont devoir s'habituer avec cette qualification pour les poules de la Conference League.

"Maintenant le problème ce sont ces matchs tous les trois jours. Il faut beaucoup récupérer et c'est très difficile. On a deux jours et demi jusqu'au prochain match, a finalement estimé le coach azuréen pour RMC Sport. On joue à 15h, il va faire beau. Il y a une accumulation. Cette accumulation de matchs de championnat à cause de la Coupe du monde et de cette qualification pour la Conference League. C'est un peu spécial. Mais on voulait se qualifier parce que c'est très très bien. Mais on va encore jouer un petit moment tous les trois jours."

Et Lucien Favre de conclure sur les objectifs de son équipe: "Je le redis clairement, l'objectif c'est d'avoir dans deux ans une équipe prête à jouer pour la Ligue des champions. Dans deux ans. Prête pour la Ligue des champions. Cela vaeut dire au niveau des grandes équipes du continent. Donc il faut construire quelque chose."