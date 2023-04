Mercato: le patron de l'UEFA, Ceferin, veut imposer une limite salariale à tous les clubs européens

Aleksander Ceferin a annoncé vouloir instaurer un plafond salarial au sein des clubs européens. Une étape qui semble primordiale pour le président de l'UEFA dans une volonté de travailler sur la compétitivité.

Après sa volonté de délocaliser la finale de la Ligue des champions aux Etats-Unis, Aleksander Ceferin a évoqué un autre sujet dans le podcast Men in Blazers: les salaires dans le monde du football.

Le président de l'UEFA a annoncé vouloir rapidement instaurer un plafond salarial pour les clubs: "Je pense qu'à l'avenir, nous devrons réfléchir sérieusement au plafond salarial. En effet, si les budgets atteignent des sommets, l'équilibre de la concurrence devient problématique. Il ne s'agit pas des propriétaires, mais de la valeur de la compétition, car si cinq clubs gagnent toujours, cela n'a plus de sens."

Des discussions en ce sens que le Slovène a déjà eues, visiblement, avec des personnalités politiques: "J'ai déjà parlé avec des représentants de la Commission européenne, nous essayons de faire avancer les choses, mais cela doit être un accord collectif entre chaque ligue et l'UEFA, car si nous le faisons et que les autres ligues ne le font pas, cela n'a pas de sens. Je pense que c'est le plus important. Et étonnamment, tout le monde est d'accord. Les grands clubs, les petits clubs, les clubs publics, les milliardaires, les clubs privés, tout le monde est d'accord."

"Le plafond salarial, je pense que c'est la solution"

Pour Aleksander Ceferin, ce sujet va rapidement devenir une urgence. Et le président de l'UEFA aimerait bien rapidement boucler le dossier avec l'horizon 2024, date à partir de laquelle la Ligue des champions va changer de format: "Le plafond salarial est donc notre avenir. J'espère qu'il sera mis en place le plus rapidement possible. Nous commençons à peine à en discuter, mais je pense que c'est la solution. Pour l'instant, nous avons la règle, la nouvelle règle après 2024, selon laquelle vous pouvez dépenser jusqu'à 70 % de vos revenus pour les salaires et les transferts. Mais ce n'est pas suffisant, car si vos recettes s'élèvent à 5 milliards, 70 %, c'est beaucoup. Le plafond salarial, c'est donc l'avenir."

En avril 2022, le Comex de l'UEFA avait mis en place un nouveau fair-play financier autorisant les clubs européens à avoir 60 millions d'euros de pertes sur un cycle de trois saisons à condition que la masse salariale soit limitée à 90% des revenus en 2023/2024, puis 80% l'année suivante et enfin 70% à partir de la saison 2025/2026. L'enjeu salarial semble donc être, depuis peu, une priorité pour l'UEFA à l'heure où l'ombre de la Super League plane toujours sur l'instance majeure du football européen.