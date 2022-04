Conference League: sanctions de l'UEFA, relents violents... à quel accueil peut s'attendre l’OM à Feyenoord?

Marseille se déplace à Rotterdam pour affronter Feyenoord jeudi en demi-finale aller de Ligue Europa Conférence. Les dirigeants néerlandais ont appelé au calme leurs supporters réputés pour leur indiscipline. Et même pire parfois.

L’OM peut compter sur un accueil brûlant jeudi soir à Rotterdam, où les Phocéens vont affronter Feyenoord en demi-finale aller de la Ligue Europa Conférence (21 heures). Avec ses 50.000 places, le stade "De Kuip" ("la bassine", "la cuvette" ou "la baignoire" en néerlandais) peut réserver de magnifiques ambiances... mais peut aussi montrer le pire, avec des scènes de violence et des appels à la haine.

500.000 euros d’amende cette saison

Cette saison, les supporters de Feyenoord n'ont pas fait mentir leur triste réputation. Le club a déjà écopé de dix amendes de l'UEFA pour un montant total avoisinant les 500.000 euros. La dernière sanction, de 70.125 euros, a été infligée après des incidents (allumage de fumigènes, jets de projectiles et blocage d'escaliers) lors du match à domicile contre le Slavia Prague le 7 avril (3-3). Le Feyenoord fait par ailleurs toujours l'objet d'une sanction avec sursis d'un match européen à l'extérieur sans public.

Relents d’extrême droite et violences répétées

Outre les amendes pour fumigènes, les supporters de Feyenoord se font également remarquer pour des chants haineux. Contre l’Ajax, leur grand rival, le chant "Hamas Hamas joden aan het gas", soit "Hamas, Hamas, les juifs en chambres à gaz" a plusieurs fois été entendus dans les tribunes ces dernières années, rapporte Ouest France. En 1997, un supporter de l’Ajax avait trouvé la mort lors d’un affrontement entre hooligans des deux clubs. Depuis 2009, les déplacements de supporters lors des rencontres entre Feyenoord et l’Ajax sont interdits.

En France, lors de la phase de poule de Ligue Europa en 2006, les supporters du Feyenoord avaient marqué les esprits à Nancy avec des sièges arrachés, des vitres de protections brisées et de violentes provocations envers leurs homologues lorrains. "L'enquête révélera la présence de nombreux interdits de stade aux Pays-Bas, profitant de ce match à l'étranger pour se défouler", indique L’Equipe. Le club avait ensuite été exclu de la compétition.

À Rome en 2015, 500 supporters hollandais avaient également saccagé un quartier de la ville. Des affrontements avec les forces de l’ordre avaient suivi, ainsi que de nombreuses arrestations. Lors du match retour, une banane gonflable avait été envoyée sur le terrain à proximité de l’Ivoirien Gervinho.

L'an dernier, à l’occasion d’un match entre Feyenoord et l'Ajax, Steven Berghuis, transféré d’un club à l’autre pendant l’été, avait été visé. Sur une photo diffusée les réseaux sociaux, son nom avait été ajouté à une liste de deux supporters de l’Ajax assassinés quelques semaines plus tôt. Des images de lui portant une étoile juive sur le torse et une inscription "les juifs s'enfuient toujours" avaient aussi été diffusées.

Le club appelle au calme

"A l'approche des rencontres face à l'Olympique de Marseille les 28 avril et 5 mai, le club adresse une demande urgente à ses supporters pour éviter que Feyenoord ne reçoive encore plus d'amendes", a communiqué le club de Rotterdam.

2.000 supporters de l’OM pourront se déplacer jeudi au Feyenoord. L'accord initial avec le club de Rotterdam portait sur un millier de places, finalement bien négocié par les dirigeants phocéens.

Le déplacement, organisé à la dernière minute, devrait être de courte durée, afin d'éviter toute confrontation entre les deux groupes. Les supporters de l'OM arriveront donc sur place en bus, le jour du match, et seront dirigés vers une fanzone en centre-ville, sous la surveillance des stadiers du club et de la police locale.