Europa Conference League: "La main de Dieu", le film de la victoire de l'OM à Qarabag

Vainqueur de Qarabag (3-0) en barrage retour d’Europa Conference League, l’OM a composté son billet pour les huitièmes de finale de cette nouvelle compétition imaginée par l'UEFA. RMC Sport vous propose le film de la rencontre, en longueur et avec des images inédites.

Une leçon d’honnêteté. La victoire de l’OM jeudi contre Qarabag (3-0), en barrage retour de l’Europa Conference League, a été marquée par un grand moment de fair-play. Qualifiés pour les huitièmes de finale de cette nouvelle compétition mise en place par l'UEFA, eux qui avaient déjà remporté le match aller au Vélodrome (3-1), les Marseillais n'ont pas tremblé à Bakou. Même si la partie a été marquée par une scène improbable : un but inscrit de la main. Comme la fameuse "main de Vata" qui avait éliminé l'OM en demi-finale de la Coupe d'Europe des clubs champions en 1990. Un but rappelant aussi, toutes proportions gardées, la main de Diego Maradona avec l'Argentine face à l'Angleterre en quarts de finale du Mondial 1986.

Sur un centre venu de la gauche en première période, l'attaquant sénégalais Ibrahima Wadji a trompé Steve Mandanda d'un geste de volleyeur. Ce qui a bien sûr provoqué la colère et l'incompréhension des Marseillais. Dans une ambiance brûlante, Wadji est finalement parti discuter avec son entraîneur Gurban Gurbanov. Ils ont ensuite échangé avec l'arbitre polonais Bartosz Frankowski, qui a annulé le but.

Le beau fair-play de Qarabag

"Moi je savais que le ballon avait touché ma main. Mais ce n’est pas une action que je voulais faire. Ma main a accompagné ma tête. J’ai parlé au capitaine. Je lui ai dit que j’ai touché le ballon avec la main. Quand tous mes coéquipiers m’ont demandé, je leur ai dit que j’ai touché le ballon avec la main. Après on a parlé avec l’entraîneur. Il m’a demandé ce que je pensais de ça. Je lui ai dit que j’ai touché le ballon avec la main. Il m’a dit : "C’est pas bien, il faut que tu prennes tes responsabilités, il faut que tu discutes avec l’arbitre." Et l’arbitre a annulé le but", a raconté Wadji dans l'After Foot.

L'OM menait alors 1-0 depuis la 12e minute grâce à Pape Gueye. Au bout du compte, les coéquipiers de Boubacar Kamara l'ont emporté 3-0 avec deux autres buts de Mattéo Guendouzi et Konrad De la Fuente. RMC Sport vous propose le film de la rencontre, en longueur et avec des images inédites. A voir et revoir dans la vidéo ci-dessus.