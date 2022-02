Europa Conference League: le groupe de l'OM contre Qarabag sans Rongier, avec des jeunes

Valentin Rongier (suspendu) et Luis Henrique (pas dans la liste) ne font pas partie du groupe de l'OM retenu par Jorge Sampaoli pour défier Qarabag jeudi soir (21h) en barrage aller de l'Europa Conference League. Un attaquant de 16 ans a lui été convoqué.

Eliminé dès les phases de poules de la Ligue Europa en décembre dernier, l’OM va découvrir jeudi (21h) l'Europa Conference League, la dernière compétition imaginée par l’UEFA. Les hommes de Jorge Sampaoli ont rendez-vous au Vélodrome en 16e de finale aller face à Qarabag, actuel leader du championnat azerbaïdjanais. Ce sera sans Valentin Rongier, suspendu pour cette rencontre. Sans surprise, Luis Henrique ne fait pas non plus partie du groupe dévoilé ce mercredi par Jorge Sampaoli.

L’ailier brésilien, peu convaincant depuis le début de la saison (1 but et 1 passe décisive en 20 matchs), a été retiré par l'OM de la liste des joueurs retenus pour disputer cette Europa Conference League. Steve Mandanda, lui, est bien convoqué et il devrait même être titulaire à la place de Pau Lopez. "On pense qu’il est apte à retrouver les terrains. C'est un des joueurs qui peut profiter de cette compétition avec le calendrier chargé", a indiqué Sampaoli en conférence de presse. Le dernier match du champion du monde remonte au 2 janvier (contre Chauvigny en Coupe de France).

Un attaquant de 16 ans convoqué

Au cœur d’un calendrier chargé, certains cadres comme Dimitri Payet pourraient aussi souffler en commençant sur le banc. D’autres éléments en manque de temps de jeu et de confiance (Amine Harit, Konrad de la Fuente…) ont à l’inverse l’espoir de se montrer. Trois jeunes ont aussi été appelés : le portier Simon Ngapandouetnbu (18 ans), le milieu Ugo Bertelli (18 ans) et l’attaquant Aylan Benyahia-Tani (16 ans). Pur produit du centre de formation marseillais et passé professionnel l’été dernier, ce dernier avait fêté sa première dans le groupe pro au début du mois pour le match rejoué contre l’OL (défaite 2-1). Il n’était pas entré en jeu.

Les vainqueurs de ces barrages aller/retour d'Europa Conference League rejoindront les huit vainqueurs de groupes de la première phase pour des huitièmes de finale dont le tirage au sort sera effectué le 25 février. Deux clubs d'un même pays ne pourront pas se rencontrer et les matchs auront lieu les 10 et 17 mars.