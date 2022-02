Europa Conference League: "Miroir", le film de la victoire de l'OM contre Qarabag

Dans ce film "Miroir" de 10 minutes, RMC Sport revient sur la victoire 3-1 de l'OM jeudi face à Qarabag en barrage aller de l'Europa Conference League. Un match durant lequel Marseille a souffert mais a pris une option sur la qualification.

L’aventure européenne de l’Olympique de Marseille pourrait bien se poursuivre en Europa Conference League. Jeudi soir au stade Vélodrome, les Marseillais, éliminées de Ligue Europa, ont fait un pas vers la qualification pour les 8emes de finale de cette nouvelle Coupe d’Europe après avoir battu Qarabag 3-1 en barrage aller.

Si la formation azerbaïdjanaise a réduit l’écart en fin de partie, les partenaires de Steve Mandanda, de retour dans les buts olympiens, ont fait le job grâce à un doublé de Milik et un but de Payet dans le temps additionnel. Une rencontre marquée aussi par la colère buteur polonais après son remplacement. Les buts, les meilleures actions et le coup de gueule de Milik sont à retrouver dans "Miroir", le film RMC Sport.