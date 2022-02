Europa Conference League: Xhaka dézingue les dirigeants de Bâle, en crise avant de défier l’OM

Battu 4-2 dimanche en championnat par Zurich, le FC Bâle traverse une période compliquée et a peut-être vu ses espoirs de titre s'envoler. Sur Instagram, le joueur d'Arsenal Granit Xhaka a critiqué la gestion du club alors que celui-ci s'apprête à retrouver l'OM en 8e de finale de l'Europa Conference League.

Le FC Bâle est en eaux troubles. Balayé dimanche en Super League par Zurich (4-2), le club suisse a sans doute dit adieu à ses espoirs de titre. Désormais relegué à 13 points de leur adversaire du week-end, les Bâlois voient surgir la crise six jours après l'éviction de leur manager Patrick Rahmen et alors qu'approche leur double affrontement contre l'OM en Europa Conference League (10 et 17 mars).

"On voudrait que les anciens reviennent ? Avec cette politique ? Jamais !"

En commentaire d'un post Instagram, le capitaine de la Nati Granit Xhaka n'a d'ailleurs pas hésité à égratigner bien comme il faut la gestion du club par les dirigeants. Le milieu de terrain d'Arsenal, légende du club rhénan et frère de Taulant, sur le banc du FC Bâle dimanche, s'en est pris directement au président David Degen, à qui il reproche des choix sportifs discutables. "Voilà ce qui arrive, chers fans, lorsqu'on fait jouer ses joueurs et qu'on pense gagner ainsi. Il faut aligner des gars qui savent de quoi il en retourne !", explique-t-il, critiquant l'éviction de Patrick Rahmen qui aurait payé les pots cassés du fait de ne pas avoir assez fait jouer des jeunes joueurs au gros potentiel.

Xhaka se montre également très clair sur sa possible fin de carrière au sein de son club formateur : "On voudrait que les anciens reviennent ? Avec cette politique ? Jamais ! Certainement pas avec ces manières. Les seuls qui me font de la peine, ce sont les supporters." Des mots forts qui ne manquent pas de faire parler dans le pays. Il reste une dizaine de jours à la direction et aux joueurs pour éteindre l'incendie avant de défier Marseille en C4.