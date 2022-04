Feyenoord-OM: l’avertissement de Sampaoli pour le match retour

Après la défaite de l’OM en demi-finale aller d’Europa Conference League ce jeudi soir (3-2), Jorge Sampaoli a tenté d’expliquer le mauvais résultat des Marseillais. D’après le technicien argentin, la première période des Phocéens ne doit surtout pas être reproduite dans une semaine, lors du match retour.

Jorge Sampaoli sait sur quoi son Olympique de Marseille va devoir travailler d’ici une semaine et le match retour au Vélodrome (jeudi prochain à 21h). Ce jeudi soir, après la défaite des Marseillais sur la pelouse du Feyenoord Rotterdam en demi-finale aller d’Europa Conference League (3-2), le technicien argentin a déploré le jeu produit par les Phocéens en première période, durant laquelle l’OM a d’abord été menée 2-0 après 20 minutes de jeu, avant de revenir à 2-2 juste avant la pause.

>> Revivez Feyenoord-OM 3-2

>> Abonnez-vous à RMC Sport pour suivre en direct l'Europa Conference League

“En deuxième période, on a contrôlé le jeu et on a plus joué dans le camp adverse. C'est ça qu'il faudra faire au Vélodrome, a indiqué Sampaoli en conférence de presse. Si on joue comme en première période, nos possibilités seront limitées. Ça a été un match très disputé et on rejoue dimanche (contre l’OL en Ligue 1 à 20h45, ndlr), un match très important. Jeudi ça sera la revanche mais il y a forcément une grande usure physique pour les deux équipes, car il y avait beaucoup d'intensité."

Sampaoli: "A ce stade du tournoi, tu ne peux pas te tromper et rester asphyxié"

Comme Mattéo Guendouzi quelques minutes avant lui, Sampaoli a également regretté les erreurs individuelles de ses hommes, notamment sur le but casquette encaissé seulement neuf secondes après le coup d’envoi de la seconde période, sur une passe en retrait mal assurée de Caleta-Car.

“On voulait éviter leur pressing mais on y a tout de même été soumis, a poursuivi Sampaoli devant les journalistes. On n'arrivait pas à s'installer dans leur camp. En première période, il y a eu le jeu que voulait l'adversaire. En deuxième période, on a repris le contrôle mais on n'a pas pu égaliser. Le résultat est finalement dicté par une erreur individuelle après la pause. Il y a eu beaucoup de facteurs pour expliquer nos difficultés, la pression de l'adversaire, le moment... A ce stade du tournoi, tu ne peux pas te tromper et rester asphyxié. Ça a été dur et la frustration de ne pas réussir à jouer a généré des erreurs. C'est un apprentissage pour l'avenir et le match retour.”