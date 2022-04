Feyenoord-OM: "Ce n’est pas digne d’une demi-finale", le coup de gueule de Guendouzi

Mattéo Guendouzi est apparu très frustré après la défaite de l’OM en demi-finale aller d’Europa Conference League, ce jeudi soir sur la pelouse du Feyenoord Rotterdam (3-2). Le milieu de terrain n’a pas digéré les nombreuses erreurs individuelles qui ont émaillé la rencontre des Marseillais.

Mattéo Guendouzi n’était pas satisfait de la performance de son équipe en demi-finale aller d’Europa Conference League. Et il l’a fait savoir. Ce jeudi soir, après la défaite de l’OM sur la pelouse du Feyenoord Rotterdam (3-2), le milieu de terrain marseillais a pesté contre les nombreuses erreurs défensives des Marseillais durant ce grand rendez-vous européen.

“On reste en vie. On est passé à côté de notre première mi-temps, avec beaucoup d'erreurs techniques, a regretté Guendouzi au micro de M6. Ce n’est pas digne d’une demi-finale. On aura à cœur de se rattraper la semaine prochaine. On savait que c’était une équipe qui pressait beaucoup. On leur a donné le match, ils n’ont pas été au-dessus, c’est vraiment à cause de nous, par nos erreurs défensives. Il va falloir travailler et analyser les grosses erreurs qu'on a pu faire ce soir."

Les Marseillais se sont sabordés

Dans une rencontre ouverte, les Marseillais se sont sabordés, notamment au tout début de la seconde période. Seulement neuf secondes après le coup d’envoi, Dessers a profité d’une passe en retrait mal assurée de Caleta-Car pour surgir devant Mandanda et marquer dans le but vide, et ce alors que l’OM avait réussi à revenir au score avant la pause après avoir été mené 2-0. Plus globalement, les Marseillais ont eu de nombreux errements défensifs, notamment dans la relance. Des points à corriger avant la demie retour au Vélodrome jeudi prochain.