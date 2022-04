Feyenoord-OM: les belles images du cortège marseillais qui a mis l'ambiance dans la ville

À quelques heures du début de leur match au Feyenoord Rotterdam, ce jeudi (21h) en Europa Conference League, les supporters de l’Olympique de Marseille ont formé un cortège pour se rendre au stade, faisant monter la ferveur autour de la rencontre.

L’ambiance devrait être chaude, ce jeudi stade De Kuip de Rotterdam. À 21h, le Feyenoord reçoit l’Olympique de Marseille en demi-finale aller de l’Europa Conference League, dans une soirée européenne pleine de promesses. Pour l’occasion, 2100 supporters phocéens ont été autorisés à faire le déplacement. Très encadrés, ils ont été autorisés à se regrouper dans le centre-ville puis à constituer ensemble un cortège pour se rendre au match.

Des images du défilé ont commencé à tourner sur les réseaux sociaux: on y voit les supporters marseillais défiler serrés dans la rue en chantant. Une quinzaine de bus et quelques minibus, partis pour la plupart mercredi soir, ont transporté les fans jusqu’aux Pays-Bas plus tôt dans la journée. Avant de former un cortège, ils étaient regroupés dans une fan zone installé près du Port, à la demande de l’OM.

Un déplacement sous surveillance

Les supporters se dirigent vers le stade, où ils seront installés dans leur parcage, à l’étage d’un des virages. Hasard du destin, ils observeront le match derrière le but où Silvain Wiltord et David Trezeguet avaient inscrits les deux buts synonymes de victoire pour l’équipe de France à l’Euro en 2000. Comme dans tout le stade, ils seront protégés par des filets.

Le déplacement des Phocéens est très encadré, une vingtaine de stadiers de l’OM ayant également fait le déplacement. Au cours de la saison, ils avaient été interdits de déplacement à plusieurs reprises en Coupe d’Europe, notamment à Bâle, à Rome contre la Lazio, à Istanbul contre Galatasaray ou encore à Thessalonique contre le PAOK. Alors que le public du Feyenoord est l’un des plus chauds du continent, la rencontre est logiquement cataloguée à risques.