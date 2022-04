Feyenoord-OM: les compliments appuyés de Sampaoli à Mandanda, "un joueur historique"

Alors que Steve Mandanda pourrait disputer ce jeudi son 100e match européen avec l’OM à l’occasion de la demi-finale aller d’Europa Conference League contre le Feyenoord Rotterdam (21h), Jorge Sampaoli a rendu hommage à la carrière d’Il Fenomeno, ce mercredi en conférence de presse.

S’il ne l’a pas épargné au cours de la saison, en le reléguant à maintes reprises sur le banc au profit de Pau Lopez, Jorge Sampaoli a visiblement beaucoup d’estime pour Steve Mandanda. Ce jeudi, en demi-finale aller d’Europa Conference League contre le Feyenoord Rotterdam (21h), le gardien français pourrait jouer son 100e match européen sous le maillot phocéen. L’occasion pour son coach de lui rendre un hommage appuyé.

>> Revivez la conf de presse de Sampaoli et de Gueye avant la demi-finale aller d'Europa Conference League

>> Abonnez-vous à RMC Sport pour suivre l'Europa Conference League

"Mandanda est un joueur historique qui a réussi à s’inscrire dans le temps avec son leadership et ses qualités. Il a gagné le respect du club et de la ville. J'espère qu'il pourra jouer demain pour sa 100e et qu’il le fera avec la manière", a assuré le technicien argentin en conférence de presse, à la veille de ce grand rendez-vous européen pour l’OM.