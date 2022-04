OM: "On est heureux de jouer ensemble", Mandanda savoure la victoire à Reims

Le gardien de but de l’Olympique de Marseille Steve Mandanda a salué l’état d’esprit de son équipe, victorieuse à Reims (0-1) dimanche soir en clôture de la 34e journée de Ligue 1.

Il n’y a pas de petite victoire. S’il l’OM n’a pas réalisé la performance de l’année dimanche soir sur la pelouse de Reims (0-1), l’équipe de Jorge Sampaoli est repartie de Champagne avec une précieuse victoire. Avant de défier Feyenoord jeudi en demi-finale aller d’Europa Conference League, l’Olympique de Marseille a consolidé sa 2e place et fait un pas de plus vers la qualification en Ligue des champions la saison prochaine : "C’est la partie de la saison où il faut gagner, a rappelé le gardien Steven Mandanda après la rencontre. S’il y a la matière c’est mieux mais il y a de la joie dans le vestiaire car les autres ont gagné et nous aussi."

"On est à notre place"

Le capitaine olympien savoure un succès obtenu au forceps, en toute fin de rencontre grâce à un but de Gerson : "Quand on finit comme ça après un match difficile ça montre la force de ce groupe. C’est un groupe très jeune avec beaucoup de très très bons joueurs et du caractère. La dynamique est positive donc ça aide. On est heureux ensemble de jouer ensemble. Ça va vite mais on est à notre place et on va s’accrocher à la Champions League." Prochain rendez-vous en Ligue 1 pour l'OM, dimanche prochain face à Lyon.