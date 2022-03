Bâle-OM: "Tout est fait pour que ça se passe mal", Marseille déconseille à ses fans de se rendre à Bâle

Invité de BFM Marseille Provence ce mercredi, Jacques Cardoze a déconseillé aux supporters de l'OM de se rendre à Bâle ce jeudi pour le huitième retour d'Europa Conference League. Le directeur de la communication du club phocéen "regrette" la situation alors que la police locale a fermé le parcage visiteurs du Parc Saint-Jacques.

1 500 supporters marseillais auraient dû faire le déplacement en Suisse ce jeudi, pour le huitième retour d'Europa Conference League où l'OM affronte le FC Bäle. Mais après les incidents survenus à l'aller, la police locale a fermé le parcage visiteurs même si le club local s'est dit prêt à ouvrir d’autres secteurs du Parc Saint-Jacques pour accueillir les fans adverses.

Directeur de la communication de l'OM, Jacques Cardoze déconseille aux supporters de faire le déplacement en Suisse ce jeudi. "Il faut être raisonnable en la matière. Concernant les places, le club de Bâle communique directement par mail ou par texto à l'égard de ceux qui ont acheté des places individuellement. Dans ce processus, l'OM ne rentre pas du tout là-dedans, ça ne nous concerne pas mais seulement le FC Bâle et les acheteurs du billet, qui se verront directement remboursés selon Bâle. Nous ne conseillons pas à nos supporters de s'y rendre, commente Cardoze ce mercredi sur BFM Marseille Provence. Tout est fait pour que ça se passe mal, pardon de le dire comme ça."

Le FC Bâle avait l’idée de regrouper les supporters de l'OM dans les secteurs B3 à B5, où le port d’insignes aux couleurs phocéennes serait autorisé. Le club helvète déconseillait d’ailleurs à ses supporters de prendre des places dans ces parties du stade. Mais les dirigeants marseillais s'inquiètent ces derniers jours d'un tel scénario, avec leurs fans qui seraient mélangés à ceux adverses, une semaine après des incidents survenus avant la victoire (2-1) au Stade Vélodrome.

"Nos supporters ont tout à perdre"

Si l'interdiction de déplacement n'est pas formelle pour les fans de l'OM, le club dirigé par Pablo Longoria ne veut pas prendre le risque pour ses supporters. "Si on avait dû interdire le déplacement de nos supporters, il aurait fallu nous le dire il y a une dizaine de jours et les supporters n'auraient pas commencé à envisager ce déplacement et réserver des places, des bus, billets de train etc. On le regrette, on déplore cette situation, lance encore Cardoze. Nous sommes privés de notre douzième homme. Il s'agit d'une qualification européenne. C'est une décision unilatérale de la police de Bâle et là-dessus, le club de Bâle a essayé de vendre individuellement puis de revenir sur sa décision. Nos supporters ont tout à perdre: de l'argent, de l'énergie et malheureusement, ils ne pourront pas assister au match. On conseille à tout le monde de rester chez soi et de supporter à distance."

De son côté, l'UEFA n'a pas clairement pris position dans cette affaire alors que le FC Bâle possède une frange d’ultras particulièrement difficile à gérer. La semaine dernière, des affrontements avec les supporters de l’OM avaient éclaté au rond-point du Prado, avec des jets de projectiles et des pétards. Les forces de l’ordre avaient dû intervenir avec du gaz lacrymogène pour rétablir rapidement le calme. Deux fans marseillais avaient été interpellés pour violences contre des policiers.