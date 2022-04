Ligue 1: OM, Rennes, Monaco, Nice... le calendrier des candidats au podium

À quatre journées de la fin du championnat, la course au podium est toujours aussi indécise. Si Marseille semble bien parti pour terminer à la deuxième place, c'est très serré entre la troisième place, occupée par Rennes, et la sixième.

La course au podium bat toujours son plein après un week-end riche en rebondissements. Alors que Rennes, Monaco et Nice se sont imposés, Strasbourg s'est incliné sur la pelouse de Lille, pendant que Marseille se rapproche doucement d'une qualification directe en Ligue des champions. À quatre journées de la fin du championnat, voici le calendrier des prétendants au podium.

- Marseille (2e, 65 pts)

Vainqueurs dans la douleur à Reims dimanche (1-0), les hommes de Jorge Sampaoli ont le calendrier le plus chargé en cette fin de saison, avec le championnat et les demi-finales de l'Europa Conference League face au Feyenoord Rotterdam. En Ligue 1, l'OM affronte trois concurrents directs et ce, dès dimanche avec l'Olympico.

J35: Marseille-Lyon

J36: Lorient-Marseille

J37: Rennes-Marseille

J38: Marseille-Strasbourg

- Rennes (3e, 59 pts)

Relancés après deux défaites consécutives par une manita contre Lorient (5-0), les Rennais et leur attaque de feu (75 buts marqués) abordent cette fin de saison avec le même nombre de points que Monaco, mais une différence de buts largement supérieure (+39 contre +20), et un calendrier légèrement plus compliqué que l'équipe de la Principauté.

J35: Rennes-Saint-Étienne

J36: Nantes-Rennes

J37: Rennes-Marseille

J38: Lille-Rennes

- Monaco (4e, 59 pts)

L'ASM va-t-elle réaliser le Grand Chelem jusqu'à la fin de la saison ? Sur une série de six victoires consécutives depuis l'élimination en Ligue Europa contre Braga, les Monégasques se sont notamment offert le scalp du PSG, de Rennes et de Nice, et restent sur une victoire logique face à l'ASSE (4-1). À la lutte avec les Rennais, Monaco semble avoir un calendrier légèrement plus avantageux.

J35: Monaco-Angers

J36: Lille-Monaco

J37: Monaco-Brest

J38: Lens-Monaco

- Nice (5e, 57 pts)

Poussifs dans le jeu, les Aiglons restent sur deux victoires consécutives à domicile qui leur permettent de rester dans le coup pour le podium. Avec une finale de Coupe de France à jouer face à Nantes le 7 mai prochain, les hommes de Christophe Galtier ont une fin de saison chargée, avec deux équipes qui luttent pour le maintien au menu.

J35: Bordeaux-Nice

J36: Nice-Saint-Étienne

J37: Nice-Lille

J38: Reims-Nice

- Strasbourg (6e, 56 pts)

Dans le dur ces dernières semaines, Strasbourg semble à bout de souffle après un très bon début de saison. Fragilisés par de nombreux nuls (11), les hommes de Julien Stéphan restent sur un revers à Lille, après s'être brillamment imposés face à Rennes. Le Racing affronte deux gros morceaux lors des quatre dernières journées, dont le PSG, fraîchement sacré champion de France.

J35: Strasbourg-PSG

J36: Brest-Strasbourg

J37: Strasbourg-Clermont

J38: Marseille-Strasbourg

- Lens (7e, 54 pts), Lyon (8e, 52 pts) et Lille (9e, 51 pts) ont encore un espoir

Si tout n'est pas perdu d'un point de vue comptable pour accrocher la troisième place, Lens, Lyon et Lille partent de très loin, surtout le Losc, qui a un calendrier bien copieux à gérer (Troyes, Monaco, Nice, Rennes). De leurs côtés, les Lyonnais veulent accrocher un ticket pour l'Europe après l'échec en Ligue Europa.

Avec un Olympico en guise d'entrée, le plat de résistance et le dessert (Metz, Nantes, Clermont) s'annoncent a priori plus abordable, même si rien n'est simple dans la longue saison lyonnaise. Après avoir manqué le train européen d'un cheveu la saison dernière, les Lensois veulent croire en leur chance, d'autant que le calendrier leur propose un gros morceau et trois équipes qui n'ont presque plus rien à jouer (Nantes, Reims, Troyes, Monaco).