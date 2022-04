Feyenoord-OM: Rongier pointe "un problème de personnalité" des Marseillais

Après la défaite de l’OM ce jeudi soir en demi-finale aller d’Europa Conference League contre le Feyenoord Rotterdam (3-2), Valentin Rongier a regretté les difficultés marseillaises face à la pression des Néerlandais. Il a cependant assuré que les Phocéens étaient complètement capables de renverser la vapeur au match retour.

Rien n’est perdu pour les Marseillais après la demi-finale aller d’Europa Conference League, mais le scénario du match a généré beaucoup de frustration dans les rangs de la formation olympienne. Ce jeudi soir, dans la foulée de la défaite de l’OM sur la pelouse du Feyenoord Rotterdam (3-2), Valentin Rongier a regretté le manque de caractère des Marseillais face à la pression de leurs adversaires du soir.

"Il y a des équipes en L1 qui pressent beaucoup aussi. Ils étaient à domicile, ils voulaient emballer le match, ils ont réussi, a déploré le milieu de terrain en conférence de presse. C'est aussi un problème de personnalité de notre équipe. On aurait dû réagir plus rapidement. Le résultat est un moindre mal, oui, mais on n'était pas venu pour un résultat potable, on était venu pour gagner. Ça ne sera pas facile, c'est une belle équipe, mais on en est largement capable."

“On savait qu'ils allaient presser. On a essayé de ressortir malgré ça, peut-être trop. On aurait peut-être pu allonger un peu plus et jouer des deuxièmes ballons, a poursuivi l’ancien Nantais, avant de positiver en vue de la seconde manche. On s'en sort plutôt bien. Il y a 3-2 et un match retour. On est capable de le faire, on l'a vu en deuxième période. Il y a forcément des choses positives. On les a mis en difficulté, on va s'appuyer là-dessus."