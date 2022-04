Feyenoord-OM: un déplacement chaud mais sans accroc pour les supporters marseillais

Après plusieurs incidents entre supporters lors des tours précédents (PAOK, Bâle, Qarabag,...), le déplacement des fans marseillais à Rotterdam, où l’OM a affronté le Feyenoord jeudi soir en demi-finale aller d’Europa Conference League (3-2), s’annonçait tendu. Finalement, ce dernier s’est déroulé sans accroc grâce à une bonne organisation.

On a essentiellement parlé football jeudi soir à l’occasion de la demi-finale aller d’Europa Conference League entre le Feyenoord Rotterdam et l’OM (3-2) et, dans une saison européenne émaillée par de nombreux incidents entre supporters lors des matchs de Marseille (PAOK, Bâle, Qarabag…), c’est une petite victoire. Si cette rencontre était particulièrement surveillée au regard du profil des supporters des deux clubs, réputés extrêmement chauds, aucun débordement majeur n’a été à déplorer. Récit d’un déplacement bouillant mais sans accroc.

Les 2.000 supporters marseillais ont quitté la cité phocéenne mercredi, en fin de soirée, à bord de 15 bus et minibus. Après une quinzaine d’heures de route, tous les véhicules avaient rendez-vous au niveau d’une fan zone, à Rotterdam. Ce dispositif était aussi une demande de l’OM, qui a estimé qu’il était primordial d’avoir un lieu dédié pour rassembler tous les supporters et éviter qu’ils soient livrés à eux-mêmes en centre-ville. Avec un nombre plus restreint de supporters, l’OM avait fonctionné de la même manière à Bakou pour le barrage retour contre Qarabag, fin février.

Musique techno et policiers à cheval

À Rotterdam, les Marseillais se sont donc retrouvés dans une fan zone sécurisée mais dans un cadre très agréable, aéré et proche du port, avec en bonus un DJ et la possibilité d’acheter quelques sandwiches ou boissons. Seul bémol: la musique techno à tue-tête, pas forcément au goût des supporters marseillais, mais qui avait le mérite de donner à la fan zone une petite couleur locale.

Avant de descendre du bus et de profiter de ce lieu aux allures de festival de musique électronique, les fans de l’OM ont dû se soumettre à une fouille individuelle obligatoire et assez stricte. Les bus ont également été fouillés. Une vigilance particulière a été accordée aux fumigènes, même si le spectacle pyrotechnique dans le stade a montré que les supporters avaient toujours une astuce pour les cacher et les faire pénétrer dans l’enceinte. "Ce sont les spécialistes des fumigènes, il fallait qu’on ait du répondant!", glisse, amusé, un supporter qui a fait le déplacement.

Les Marseillais se sont ensuite rendus au stade à pied, dans un cortège parfaitement encadré par les forces de l’ordre, avec notamment des policiers à cheval. Sur le chemin, plusieurs camions de police ont été acheminés pour séparer les fans marseillais et néerlandais. Pendant que les supporters étaient dans la fan zone, les bus (vides) ont été acheminés au pied du stade et du parcage marseillais pour faciliter le retour.

"On sent que c'est un pays habitué aux déplacements des ultras"

Seulement quelques moments de friction ont eu lieu aux abords du stade à l’arrivée du cortège marseillais puis dans les escaliers d’accès à la tribune, où il y avait une certaine proximité avec des fans néerlandais. Les supporters craignaient que certaines bâches ou étendards soient interdits, mais il n’y a finalement pas eu de tensions majeures à ce niveau-là. "On sent que c’est un pays habitué aux déplacements et aux ultras”, a, apprécié un autre fan ayant effectué les 15 heures de bus depuis Marseille.

La chaude ambiance au coup d'envoi de Feyenoord-OM © Icon

Dans le parcage, des chants de chambrage se sont fait entendre, sans que cela ne provoque d’incidents. Les supporters marseillais ont donné de la voix dans un stade bruyant aux allures de discothèque à ciel ouvert. Face à eux, les supporters néerlandais ont fait beaucoup de bruit et chanté au rythme du répertoire de certaines chansons comme You’ll never walk alone. Pour empêcher les jets de projectiles, le parcage visiteurs était entouré intégralement de filets, comme tout autour du terrain. La présence d’un plexiglass très solide, qui a l’avantage d’être impossible à escalader, à l'inverse d’un grillage par exemple, a également permis d’éviter tout débordement.

Des membres du staff de l'OM contraints d'emprunter la parka de journalistes pour traverser leur tribune

À la mi-temps du match, Cengiz Ünder s’est quelque peu chauffé avec un supporter qui l’avait abondamment insulté. Mais les plus courageux ont été les membres de la cellule vidéo de l’OM et l’entraîneur des gardiens marseillais, situés dans la tribune opposée aux vestiaires. À la pause, ils ont donc été contraints de passer au milieu des supporters néerlandais… avec leur haut de survêtement aux couleurs de l’OM! Certains ont dû trouver une astuce pour cacher leur appartenance au club marseillais en empruntant la parka de journalistes. Les membres de la sécurité se sont occupés du reste en les escortant sans trop d’accrocs vers leur siège.

À minuit, les bus de supporters ont pu prendre la route, sans attente interminable dans le stade comme souvent en France ou dans d’autres pays. Leur arrivée est estimée en milieu d'après-midi, ce vendredi. La voix - et les tympans - sûrement fatigués.